Babylon Berlin und Co.: Neue Serien im September 2023 in der ARD Mediathek

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Welche Serien gibt es im September in der ARD Mediathek? © ARD/Daria Biliak/Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/SKY/ARD Degeto

Die Mediathek des Ersten geht mit einem echten Hingucker in die herbstliche Jahreszeit. Im September kommt die vierte Staffel der Serie „Babylon Berlin“ in den Stream. Außerdem will man mit einer Impro-Serie begeistern.

Im September ist man in Sachen neue Serien etwas sparsam in der ARD Mediathek. Doch dafür ist einer der zwei Neuzugänge ein echter Kracher: Die beliebte Historienserie „Babylon Berlin“ geht in die vierte Runde.

Berlin in der Silvesternacht 1930/31. In den Kneipen wird getrunken und getanzt. Abseits der Gosse stößt Fabrikant Nyssen mit Größen aus Politik und Reichswehr an. Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen blutigen Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionsstuben der faschistischen Presse. Immer brutaler demonstrieren die Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Walther Stennes ihren Willen zur Macht. Wann genau die vierte Staffel „Babylon Berlin“ in die ARD Mediathek kommt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Loryn Pörschke-Karimi)