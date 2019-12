AFI Awards: Das sind die zehn besten Serien 2019 - mit einem überraschenden Kandidaten

Preisverleihung

Das American Film Institute hat die zehn besten Serien ausgezeichnet. Dabei sticht ein Preisträger heraus, der beim Publikum nicht so gut ankam.

Jährlich zeichnet das American Film Institute - kurz AFI - die zehn besten amerikanischen Serien aus. Dabei trifft eine Jury aus Wissenschaftlern, Künstlern und Kritikern die entsprechende Auswahl. Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Entscheidung ist unter anderem, ob eine Produktion als künstlerisch und kulturell wertvoll einzustufen ist. Nun sind die Preisträger des Jahres 2019 bekannt und ein Kandidat sticht besonders hervor.

AFI Awards: Das sind die zehn Preisträger

Von den Awards ausgeschlossen wurden jegliche Produktionen, die nicht amerikanischen Ursprungs sind. Entsprechend erhielt die preisgekrönte britische Amazon-Serie "Fleabag" lediglich eine Sonderauszeichnung, anstatt einen der zehn Hauptpreise abzusahnen.

Zudem fällt auf, dass die Awards nur Serien von Netflix sowie den TV-Sendern HBO und FX zukamen. "Fleabag" ist damit die einzige Amazon-Produktion, die zumindest mit einem Sonderpreis berücksichtigt wurde.

Diese zehn Serien erhielten laut Variety einen AFI Award:

"Chernobyl" (HBO, verfügbar auf Amazon Prime)

"The Crown" (Netflix)

"Fosse/Verdon" (FX, verfügbar auf Amazon Prime)

(FX, verfügbar auf Amazon Prime) "Game of Thrones" (HBO, verfügbar auf Sky)

(HBO, verfügbar auf Sky) "Pose" (FX, verfügbar auf Amazon Prime)

(FX, verfügbar auf Amazon Prime) "Succession" (HBO, verfügbar auf Sky)

(HBO, verfügbar auf Sky) "Unbelievable" (Netflix)

(Netflix) "Veep" (HBO, verfügbar auf Sky)

(HBO, verfügbar auf Sky) "Watchmen" (HBO, verfügbar auf Sky)

(HBO, verfügbar auf Sky) "When They See Us" (Netflix)

"Game of Thrones" gewinnt trotz 8. Staffel, die Fan-Gemeinde spaltet

Der Fantasy-Epos "Game of Thrones" erhielt bereits in den Jahren zuvor AFI Awards für die ersten sieben Staffeln. Die Auszeichnung der 8. Staffel überrascht jedoch deshalb, weil die Season einen großen Teil der Fangemeinde enttäuschte. Als Hauptgrund für die große Unzufriedenheit nannten unzählige Zuschauer eine nicht schlüssig erzählte Geschichte, die für Logiklöcher sorgte. Der Ärger einiger Fans ging sogar so weit, dass in einer Petition mit über einer Million Unterschriften das Remake der 8. Staffel gefordert wurde.

