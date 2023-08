Arrow: Was sagen seine Kollegen zum Streik-Statement von Stephen Amell?

Von: Bjarne Bock

Stephen Amell auf der German Comic Con limited & Family Edition in der Messe Dortmund. Dortmund, 16.07.2022 © IMAGO/Nicole Kubelka

Bei seinen kontroversen Äußerungen zum Hollywood-Streik kann sich der frühere „Arrow“-Star Stephen Amell nicht auf die Rückendeckung seines alten Kollegiums verlassen. Im Gegenteil: Es hagelte teils sehr heftige Kritik an ihm.

Solidarität ist bei einem Streik der Schlüssel zum Erfolg. Wer in den eigenen Reihen abweicht, wird daher schnell zurechtgewiesen. So nun geschehen mit dem „Arrow“-Star Stephen Amell, der nach seinen kritischen Kommentaren zum Hollywood-Streik Ärger von früheren Kollegen seiner DC-Superheldenserie kriegt.

Kirk Acevedo, der in Staffel sechs und sieben von „Arrow“ als Schurke Ricardo „The Dragon“ Diaz zu sehen war, schreib via Twitter nur: „This f-king guy.“ Dazu hat er noch ein paar Emojis ergänzt: einen Augenroller, zwei Mittelfinger und seinen Drachen als Quasi-Signatur. Was Arrow“-Star Stephen Amell zum Hollywood-Streik gesagt hatte, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)