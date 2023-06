And Just Like That: Samantha-Darstellerin Kim Cattrall in Staffel 2

Kim Cattrall im Film „Sex and the City 2“ © Warner Bros.

And Just Like That... kommt es zur großen Überraschung: Kim Cattrall lässt ihre Fehde mit den anderen „Sex-and-the-City“-Damen ruhen und spielt in Staffel zwei vom Spin-off mit. Publikumsliebling Samantha Jones kehrt also zurück!

Am Donnerstag, den 22. Juni startet bei HBO Max (oder eigentlich nur noch: Max) die zweite Staffel vom „Sex and the City“-Spin-off „And Just Like That...“ (hierzulande parallel bei Sky - wir berichteten). TVLine vermeldet nun eine faustdicke Sensation, denn Kim Cattrall, die in der Originalserie von 1998 bis 2004 sowie in den zwei Kinofilmen die Femme fatale Samantha Jones spielte, soll nach jahrelangen Streitigkeiten endlich zurückkehren.

Bei Cattralls Comeback-Auftritt, mit dem nicht vor August zu rechnen wäre, handelt es sich nur um ein einmaliges Cameo in Form eines Telefongesprächs zwischen ihrem Alter Ego Samantha und der von Sarah Jessica Parker gespielten Protagonistin Carrie Bradshaw. Die beiden Figuren hatten schon in der Auftaktstaffel via SMS ihre Verbindung wiederhergestellt. Cattrall und „SJP“ haben demnach ihre Unstimmigkeiten übrigens nicht ausgeräumt, so hätten beide beim Dreh wohl nicht miteinander gesprochen. Auch sollen sie sich zu keinem Zeitpunkt im selben Raum befunden haben. Wie genau es dazu kam, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)