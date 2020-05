"American Horror Story": Serien-Schöpfer mit schlechten Nachrichten zur 10. Staffel

Wann geht es weiter?

Wann startet die 10. Staffel von "American Horror Story"? Serien-Schöpfer Ryan Murphy hat eine Antwort, die nicht allen Zuschauern gefallen wird.

Fans warten gespannt auf die 10. Staffel von "American Horror Story" .

. Aufgrund des Coronavirus verzögern sich die Dreharbeiten.

verzögern sich die Dreharbeiten. Serien-Schöpfer Ryan Murphy hat noch weitere schlechte Nachrichten.

Jährlich erscheint eine neue Staffel der Horror-Serie "American Horror Story". Entsprechend warten die Fans bereits gespannt auf die 10. Season, zu der es bislang kaum Informationen gibt. Woran das liegt, können sich viele Zuschauer womöglich denken: Aufgrund des Coronavirus verzögert sich die Produktion.

Im Rahmen eines Interviews hat sich Serien-Schöpfer Ryan Murphy kürzlich der Frage gewidmet, ob es bereits abzusehen ist, wann die Dreharbeiten weitergehen. Seine Antwort wird nicht jedem Fan gefallen.

"American Horror Story": Wann und wo erscheint die 10. Staffel?

Netflix* stellt aktuell acht Staffeln der beliebten Horror-Serie zur Verfügung. Wer die im Jahr 2019 erschienene Season sehen möchte, kann sie bei Sky* abrufen oder alle Folgen gegen eine Gebühr bei Prime Video* kaufen, beziehungsweise ausleihen. Voraussichtlich erscheint auch die geplante 10. Staffel der Serie auf dem Pay-TV-Sender FOX, den Sky-Kunden empfangen können.

Doch wann startet die 10. Season von "American Horror Story" überhaupt? Da sich die Produktion aufgrund des Coronavirus verzögert, steht noch kein konkretes Datum fest. In einem Interviews mit dem Magazin TheWrap äußert sich Serien-Schöpfer Ryan Murphy generell pessimistisch, was eine Fertigstellung der neuen Staffel in diesem Jahr betrifft: "Niemand hat mich bis jetzt angerufen und gesagt: 'Okay, wir haben einen Plan, wie es mit dem Dreh weitergeht.' So lange das nicht der Fall ist, wird alles weiterhin pausiert."

Dreh der 10. Staffel von "American Horror Story" ist aus einem weiteren Grund gefährdet

Murphy verrät außerdem, dass die 10. Staffel nur unter bestimmten Wetterbedingungen gedreht werden kann. Falls die Produktion während der warmen Sommermonate nicht möglich ist, verschiebt sie sich eventuell auf den Sommer des Jahres 2021.

Im Moment ist der Serien-Schöpfer generell unschlüssig, wie es weitergeht. Gleichzeitig stellt er in Aussicht, die bereits angekündigte 11. Staffel vorzuziehen: "Ich weiß nicht, was wir tun werden. Ich weiß nicht, was ich als nächstes mit dieser Serie mache. Ich weiß noch nicht, ob ich eine andere Staffel vorziehe oder ob ich bis nächstes Jahr warte, um die aktuelle Staffel zu drehen."

