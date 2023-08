Amazon Prime Video: Welche Serien und Filme sind im August 2023 neu?

Von: Adam Arndt

Was gibt es Neues im August bei Prime Video? © Amazon Prime Video

Diesmal hat sich Prime Video bis zum letzten des Monats Zeit gelassen, um die Neuheiten des Folgemonats August zu verkünden. Auf die Kunden warten „Takeshi‘s Castle“, „Shelter“ oder „The Lost Flowers of Alice Hart“. Dazu der Originalfilm „Royal Blue“ und ein Filmpaket von Warner Bros.

Als Letzter der großen Streamingdienste hat Amazon Prime Video nun auch verraten, was im August neu auf die Plattform kommen wird. Die neue Miniserie „The Lost Flowers of Alice Hart“, die Romanadaption „Shelter“ oder die brasilianische Serie „Cangaço Novo“ gehören zu den Neuheiten.

Die eigenproduzierten Filme „Divina señal“ und „Royal Blue“ erwarten die Zuschauer ebenfalls sowie ein Filmpaket von Warner Bros. und DC, wozu auch Matt Reeves‘ „The Batman“ gehören soll. „The Conjuring 2“ und „House of Gucci“ kommen auch in die Flatrate. Außerdem gibt es „Takeshi‘s Castle“ mit deutschem Voice-Over. Eine tabellarische Übersicht über alle Neuheiten bei Amazon Prime Video im August 2023 finden Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)