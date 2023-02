Alaska Daily: Kritik der Pilotfolge der Serie mit Hilary Swank

alaska daily.jpg © ABC

In der ABC-Serie Alaska Daily stellt Hilary Swank eine New Yorker Journalistin dar, die nach einem Skandal in Alaska einen Neustart sucht. Dort beginnt sie mithilfe eines alten Freundes bei einer Tageszeitung und sucht die großen Storys in der kleinen Gemeinschaft von Anchorage. Nun kann man ihr Abenteuer in Deutschland bei Disney+ sehen.

Oscarpreisträgerin Hilary Swank zeigt sich in der Dramaserie „Alaska Daily“ in einer ABC-Produktion über Journalismus. Sie zieht aus New York nach Anchorage, Alaska und beginnt dort neu. Ihr Einstand soll eine Story über die ignorierten Morde an indigenen Frauen werden. Nun hält die Serie Einzug in den deutschen Katalog des Streamingdienstes Disney+.

Wovon handelt die Serie Alaska Daily?

Eileen Fitzgerald (Swank) arbeitet an einer Story, die einen bekannten und aussichtsreichen Politiker zu Fall bringen soll. Sie ist mit Herzblut dabei, es ist auch nicht gerade ihre erste große Story. Doch was sie noch nicht weiß: Für eine Weile wird es ihre Letzte sein... Denn das Team des Politikers kann ihre einzige Quelle diskreditieren, eigene Kollegen fallen ihr in den Rücken wegen unkollegialem Verhalten. Weil auch ihre Chefredakteurin nicht hinter ihr steht, schmeißt sie hin und arbeitet an einem Buch über den Fall des Politikers in ihrem Apartment.

Dort stöbert ihr alter Wegbegleiter Stanley Cornik (Jeff Perry) sie auf. Er ist mittlerweile Chefredakteur einer Tageszeitung in seiner Heimat - in Anchorage, Alaska. Er bittet Eileen, ihn zu begleiten - davon würden beide Seiten profitieren. Der Alaska Daily hat zwei Drittel seiner Belegschaft eingebüßt, sie brauchen große Storys, um relevant zu bleiben. Und Eileen braucht große Storys und ein Medium, das sie veröffentlicht. Ob sich einschalten lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)