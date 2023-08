37 Sekunden: Kritik zur Pilotfolge der ARD-Serie

Von: Adam Arndt

Mit „37 Sekunden“ fasst Das Erste das brandaktuelle Thema der Einvernehmlichkeit beim Sex mit intensiven Bildern und schauspielerisch hervorragenden Leistungen an. Mehr dazu in der Pilotreview.

Das passiert in der Auftaktfolge der Serie „37 Sekunden“

Carsten Andersen (Jens Albinus) war einst ein erfolgreicher Musiker und arbeitet an seinem Comeback, das er auch einer Affäre mit der wesentlich jüngeren Leonie Novak (Paula Kober) zu verdanken hat. Allerdings haben die beiden vor kurzem Schluss gemacht, was sie aber nicht daran hindert, angetrunken auf seiner Geburtstagsparty zu erscheinen.



Im Laufe des Abends nähern sich die beiden wieder einander an und es kommt zu einem kurzen leidenschaftlichen Treffen in seinem Studio. Als Andersen Sex will und Leonie seine Avancen mit dem Satz „Ich will das jetzt nicht!“ ablehnt, übergeht er ihren Wunsch einfach. Der Akt dauert nur 37 Sekunden - 37 Sekunden, die das Leben der jungen Frau auf den Kopf stellen werden, denn im Laufe der nächsten Tage wird sie sich immer mehr darüber bewusst, dass Carsten zu weit gegangen ist.

