Fast ein Drittel der Flugpassagiere findet es unhöflich, die Lehne zurückzustellen – und tut es trotzdem

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Eine Umfrage zeigt: Viele Passagiere finden es unhöflich, im Flugzeug die Sitzlehne nach hinten zu klappen. Ein Hindernis ist das aber nicht unbedingt.

Es ist ein Thema, das Reisende immer wieder beschäftigt – und teilweise in den Wahnsinn treibt: die Bewegungsfreiheit im Flugzeug. Schließlich müssen es hier Passagiere über Stunden auf engstem Raum mit Fremden aushalten. Da sorgt es schnell für Zündstoff, wenn der Sitznachbar die Armlehne für sich beansprucht oder die Füße des Hintermanns unter dem eigenen Sitz hervorgucken. Interessanterweise hält der Ärger über schlechtes Benehmen Passagiere nicht unbedingt davon ab, sich genauso zu verhalten. Das hat das US-Meinungsforschungsinstitut SurveyMonkey bei einer Umfrage unter US-Amerikanern herausgefunden, die vom Online-Portal The Vacationer in Auftrag gegeben wurde.

Zwei Drittel der Passagiere hasst zurückgeklappte Lehnen im Flugzeug

Gemeint ist damit im Speziellen der Umgang mit der Rückenlehne. Bei der Umfrage gaben 77 Prozent der Befragten an, es für unhöflich zu halten, wenn jemand seine Sitzlehne vollständig nach hinten klappt. Knapp 46 Prozent davon würde es deshalb auch niemals tun. Ganz so zurückhaltend sind aber nicht alle: Beinahe 28 Prozent davon würden die Rückenlehne dennoch zurückstellen, sofern sie zuvor höflich um Erlaubnis gebeten haben. Ein kleiner Anteil von rund 3,5 Prozent gab an, die Sitzlehne ohne Vorwarnung nach hinten zu klappen – obwohl sie das selbst nerven würde.

Blaue Sitze im Flugzeug © Imago

Hier gibt es auch einen kleinen Unterschied unter den Geschlechtern: Bei den Männern ist es mehr als ein Drittel, die dieses Verhalten verurteilen, aber trotzdem selbst machen würden, bei den Frauen ist es knapp ein Viertel. 23 Prozent aller Befragten fühlt sich hingegen von einer zurückgestellten Lehne überhaupt nicht gestört.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Was Passagiere wirklich über schlechtes Benehmen im Flugzeug denken

Die Rückenlehnen ist aber nicht das einzige kontroverse Thema im Flugzeug. Auch die Armlehne – und wer sie benutzen darf – sorgt regelmäßig für Debatten. In der Umfrage gibt etwas mehr als ein Drittel der Teilnehmer (circa 37 Prozent) an, die Armlehne der Person auf dem Mittelsitz zu überlassen, wenn sie selbst am Gang oder am Fenster Platz genommen haben. Rund 56 Prozent tut das manchmal und sieben Prozent würden das Feld auf keinen Fall räumen. Relativ einig ist man sich in der Umfrage, dass die Schuhe im Flugzeug an den Füßen bleiben sollten (circa 63,5 Prozent). Trotzdem hat ein kleiner Anteil von rund 9,5 Prozent keine Skrupel, sich des Schuhwerks zu entledigen – inklusive Socken.

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Fotostrecke ansehen

Dass Manieren im Flugzeug nicht immer gesetzt sind, hat auch kürzlich wieder eine Frau gezeigt, die ihre Haare über die Sitzlehne warf. Was Passagiere am eigenen Verhalten überdenken sollten, hat zudem eine Ex-Flugbegleiterin verraten.