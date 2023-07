Zuhören, Forschen, Radeln: Neues aus Österreich

Teilen

Naturerlebnis für die ganze Familie: In Filzmoos am Rossbrand lockt der neue „Filz und Moor Bilderbuchweg“. © Angela Jäger/filzmoos.at/dpa-tmn

Ein spannender Moorpfad, frische Trails für Mountainbiker und gruselige Lesungen in alten Gemäuern - die Alpenrepublik lockt in diesem Sommer mit vielseitigen neuen Angeboten.

Krimifestival in Kärnten

Villach (dpa/tmn) - In der Region Wörthersee-Rosental werden Hotels, Burgen und Schlösser im Oktober zu „Tatorten“: Das Krimifest Kärnten lädt Fans der spannenden Unterhaltung in die Gegend. Zwischen 4. und 15. Oktober werden 26 Autorinnen und Autoren erwartet, teilte Villach Tourismus mit.

Unter den Schriftsteller, die aus ihren aktuellen Werken lesen werden, sind etwa Charlotte Link, Volker Kutscher und Sebastian Fitzek. Mit einem Veranstaltungs-Ticket ist die An- und Abreise zu den Krimilesungen am Veranstaltungstag mit allen S-Bahn-Zügen der ÖBB in Kärnten kostenlos. Tickets kosten ab 17 Euro. (www.krimifest-kaernten.at)

Trails in Tirol

Lermmoos/Biberwier - Fahrradfahren liegt im Trend und insbesondere das Mountainbiken: Urlauber, die Bergabfahrten in den Alpen mögen, haben auf österreichischer Seite der Zugspitze in diesem Sommer neue Möglichkeiten. Dort eröffnen zwei Trails, die sich für Anfänger, aber auch Fortgeschrittene eignen. Der „Bachtl Trail“ in Lermoos ist die erste Flowline vor Ort und verspricht auf 2,7 Kilometern geschmeidige Abfahrten.

Der 3,5 Kilometer lange „Marienberg Trail“ in Biberwier bietet dagegen auch einige Obstacles und Jumps. Auf der Tiroler Seite von Deutschlands höchstem Berg umwirbt man Mountainbike-Urlauber ohnehin - Hotels haben sich auf ihre Bedürfnisse eingestellt, Verleih- und Akkuwechselstationen sind vorhanden. Tourenvorschläge gibt es unter maps.zugspitzarena.com.

Forscherpfad in Filzmoos

Filzmoos - Für große und kleine Hobby-Naturforscher hat in Filzmoos am Rossbrand (1768 Meter) im Bundesland Salzburg ein neuer Moor-Erlebnispfad eröffnet. Filzmoos Tourismus wirbt mit „Österreichs größtem (begehbaren) Moorerlebnis“.

Der “Filz und Moor Bilderbuchweg“ am nordöstlichen Rand der Salzburger Schieferalpen richtet sich an Familien mit Kindern, und soll Besuchern den Natur- und Lebensraum für typische Bewohner wie Frosch oder Libelle näher bringen - auch digital über QR-Codes am Wegesrand. Der 600 Meter lange Rundweg beginnt an der Bergstation der Papagenobahn und endet unterhalb der Schörgi Alm. (www.filzmoos.at) dpa