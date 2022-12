Reisen mit der Bahn: In welchen Ländern die Züge besonders pünktlich sind

Kaum Verspätungen

Die Pünktlichkeit – oder Unpünktlichkeit – der Deutschen Bahn ist immer wieder ein Grund zum Ärgernis bei Zugreisenden. Woanders in Europa sieht es deutlich besser aus.

Der Zug ist meistens die umweltfreundliche Alternative zum Flug – vor allem bei Reisen innerhalb eines Landes. Ob tatsächlich die Bahn als Verkehrsmittel infrage kommt, hängt aber auch davon ab, wie pünktlich sie im jeweiligen Land ist. Die Deutsche Bahn hat hier eher einen schlechten Ruf: Eine Auswertung des Portals zugfinder.net offenbart laut dem Online-Portal Reisereporter, dass die Deutsche Bahn im Jahr 2022 nur eine Pünktlichkeitsquote von 63,6 Prozent aufweisen konnte – damit ist die Bundesrepublik Schlusslicht in Europa. Als verspätet gelten in der Analyse diejenigen Züge, die mehr als fünf Minuten nach der geplanten Ankunftszeit in den Bahnhof einfahren.

In der Schweiz fahren Züge am pünktlichsten

Am anderen Ende des Spektrums befindet sich die Schweiz: Stolze 96,3 Prozent aller Fernzüge waren hier im letzten Jahr pünktlich. Damit müssen sich Schweiz-Reisende nicht allzu viele Gedanken über Verspätungen innerhalb des Landes machen. Von der Gewissenhaftigkeit der Schweiz profitiert auch ein deutscher Bahnhof: Konstanz ist der pünktlichste Bahnhof in der Bundesrepublik, da hier viele Züge aus dem Nachbarland einfahren.

+ In der Schweiz sind Züge im europäischen Vergleich am pünktlichsten. © Imago

Etwas dahinter, aber immer noch recht pünktlich, sind die Fernzüge in Dänemark: 91 Prozent von ihnen waren 2022 zum geplanten Zeitpunkt am Bahnhof. Es folgt die Niederlande mit 90,5 Prozent Pünktlichkeit. Nicht überall in Europa werden solche Werte erreicht. Deutschland ist – wie erwähnt – auf dem letzten Platz der Rangliste. Ebenfalls relativ unpünktlich sind Züge in Italien, die nur zu 67,8 Prozent rechtzeitig ankommen, und Bahnen in Tschechien mit 72,9 Prozent Pünktlichkeit.

Bahnhöfe und Züge, die Sie in Deutschland meiden sollten

Wenn Sie Wert auf Pünktlichkeit legen, sollten Sie um bestimmte Bahnhöfe eher einen Bogen machen – sofern Ihnen das als Einheimischer oder Reisender möglich ist. Der Bahnhof Köln-West ist einer davon: Nur 24,6 Prozent aller Fernzüge kommen laut zugfinder.net pünktlich an. Es folgen die Bahnhöfe Bonn-Beuel mit 34,6 Prozent und der Hauptbahnhof Bingen (Rhein) mit 39 Prozent.

Auch bestimmte Züge haben den Ruf, nicht besonders pünktlich zu sein: Der IC 2217 von Greifswald nach Stuttgart und der IC 2311 von Westerland nach Stuttgart schafften es auf dieser Strecke nur zu jeweils 11,2 Prozent, pünktlich in Stuttgart anzukommen. Noch unpünktlicher geht es aber in Italien: Dem Frecciarossa 8820 von Taranto nach Mailand gelang es nur bei 3,2 Prozent seiner 341 Fahrten im Jahr 2022 pünktlich zu sein – das sind gerade mal elf Fahrten.

Rubriklistenbild: © Imago