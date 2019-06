Zimmermädchen verraten Geheimnisse: Darum sollten Sie im Hotelzimmer nie den Fernseher anlassen

Zimmermädchen und Hotel-Angestellte erleben so allerhand - und wollen den Gästen oft Tipps geben, dürfen es aber nicht. (Symbolbild)

Zimmermädchen arbeiten gewissermaßen hinter den Kulissen von Hotels. Was sie dabei alles erleben - aber nicht mit Gästen teilen können -, erfahren Sie hier.

Es gibt so einige Dinge, die Zimmermädchen in ihrem Job im Hotel erleben. Dabei würden sie gerne Gästen häufig mal "reinen Wein einschenken", wenn es um bestimmte Verhaltensweisen geht, die ihre Arbeit nicht zuletzt auch vereinfachen würde.

Zimmermädchen decken Geheimnisse auf: "Lassen Sie den Fernseher nicht an"

"Lassen Sie Ihren Fernseher nicht an, während Sie auschecken", erklärte etwa ein Zimmermädchen einer Filiale des Hotels Hampton Inn gegenüber dem Portal Business Insider. "Wir können dann nicht einschätzen, ob das bedeutet, dass Sie im Zimmer sind oder nicht, und müssen raten." Eine andere Angestellte des Hotels verriet: "Bitte färben Sie Ihre Haare nicht im Hotel. Es kostet eine Stunde, die Wanne zu reinigen und mehr Putz-Radierer, als ich zugeben möchte."

Eine australische Hotelangestellte hat einen anderen Wunsch, den sie gegenüber Gästen verraten wollte: "Wir arbeiten hart und (besonders in heißen Gegenden) gibt es nichts Besseres, als während der Schicht ein kaltes Getränk oder Eis vorzufinden. Wenn Sie nett zu Ihrer Haushälterin sein möchten, lassen Sie sie beim Verlassen des Zimmers im Gefrierschrank ein Eis oder ein ungeöffnetes Getränk."

Machen Sie nicht Ihr Bett, bevor Sie das Hotelzimmer verlassen

"Wenn Sie in Ihrem Hotelbett geschlafen haben, müssen Sie es nicht machen, bevor Sie gehen. Wenn wir glauben, dass Sie das Bett überhaupt nicht benutzt haben, werden wir das Laken möglicherweise nicht wechseln", weiß ein weiteres Zimmermädchen. "Also ist es besser, wenn es so aussieht, als ob Sie darin geschlafen hätten."

Ein weiterer wichtiger Tipp einer Hotelangestellten lautet wie folgt: "Verwenden Sie Ihre 'Bitte nicht stören'-Schilder, wenn Sie nicht möchten, dass wir Sie stören. Ich wurde oft angeschrien, als Gäste keinen Zimmerservice wollten, aber auch nicht ihr Schild ausgehängt hatten."

