Hier treffen Sie die Spieler des FC Bayern beim Feiern und Essen

Discos und Restaurants

+ © Instagram Drei Spieler des FC Bayern München beim Fortgehen: Von links Jerome Boateng, David Alaba und Franck Ribéry. © Instagram

Wo gehen die Stars des FC Bayern in München essen und feiern? Hier verraten wir Ihnen Discos, Cafés und Restaurants, in denen Sie Bayern-Spieler treffen können.

Früher war es als Fan des FC Bayern recht einfach, einem der Spieler beim Fortgehen zu begegnen. Man ging ins P1 (so man denn reingelassen wurde), und mit ein bisschen Glück ließen sich Oliver Kahn, Mehmet Scholl oder Stefan Effenberg blicken. Diese Zeiten sind wohl endgültig vorbei. "Die Spieler geben heute sehr darauf acht, dass sie in der Öffentlichkeit nicht beim Trinken gesehen werden", sagt ein Kenner des Münchner Nachtlebens. "Zumal mittlerweile jeder schon ein Smartphone mit hochauflösender Kamera hat, die eventuelle Feier-Eskapaden dokumentieren können."

Unvergessen sind Bilder aus dem Herbst 2010, die den damaligen Löwen-Spieler Mate Ghvinianidze beim Feiern im "8 Seasons" zeigen. Auf den Bildern wirkte er ziemlich angeschlagen. Und das ausgerechnet in der Nacht vor einem Laktattest. Es folgten eine Suspendierung und eine Geldstrafe. Wenige Wochen später verließ Ghvinianidze den Verein.

So machen sich auch die Bayern-Kicker in Zeiten von Smartphones, Facebook, Instagram und Twitter deutlich rarer als früher. Und wenn man einen Bayern-Spieler beim Fortgehen trifft, sollte man auch besser darauf verzichten, die Kicker gleich mit dem Handy zu knipsen. So weiß der Nightlife-Experte zu berichten: "Wenn jemand einen Spieler fotografiert, kommt gerne mal ein Betreuer daher, der einen auffordert, das Bild zu löschen."

Der ehemalige Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri sagte dem Magazin "11 Freunde" einmal über das Ausgehen als Fußballstar in München: "Hier muss man im Nachtleben sowieso sehr vorsichtig sein. " Und führte auch aus warum: "Ausgehen bedeutet hier etwas ganz anderes als in der Schweiz. Man muss gut darauf achten, wo man hingeht, sonst landet man schnell in der Zeitung. Ich schaue also, dass ich nicht zu spät nach Hause gehe."

Für alle Fans des FC Bayern, die eines ihrer Fußball-Idole mal privat treffen wollen, haben wir einige Restaurants und Discos in München zusammengestellt, wo die Spieler gelegentlich gesehen werden. Dass man die Privatsphäre der Bayern-Stars respektieren sollte, dürfte sich wohl von selbst verstehen. Und bitte keine Smartphone-Abschüsse einfach in den sozialen Netzwerken posten. Übrigens: Es soll sogar schon vorgekommen sein, dass ein Bayern-Star mit einem Fan für ein gemeinsames Selfie posiert, wenn man ihn freundlich darum bittet. Nur so als Tipp ...

In diesen Discos gehen die Spieler der FC Bayern feiern

Heart (Lenbachplatz 2, Tel. 0160/90900224): Wenn es um Discos geht, so hat das "Heart" in der alten Börse dem P1 aktuell wohl den Rang als Stammdisco der Bayern-Stars abgelaufen. Insbesondere Ex-Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger ist ein gern gesehener Gast im "Heart". Auf der Homepage und der Facebook-Seite des Clubs ist ein Foto zu sehen, auf dem Schweini beim Sommerfest 2014 im braunen T-Shirt, schwarzen Sakko und grauem Hut neben Heart-Inhaber Ayhan Durak posiert. Im Heart feierten die Bayern-Kicker 2013 auch den Meistertitel. Und Javi Martinez schaute wenige Tage später beim Terrassen-Opening vorbei. Als Bayern-Kicker ist auch die strenge Türe des Heart (mit entsprechend langer Schlange) kein Thema. Obwohl das Heart ursprünglich als Restaurant (geöffnet bis 4 Uhr morgens) und Bar-Ergänzung zum ehemaligen baby!-Club (jetzt: Drella) um die Ecke gedacht war, wird zu vorgerückter Stunde auch kräftig getanzt.

Öffnungszeiten : Dienstag von 19 bis 1 Uhr, Mittwoch von 19 bis 4 Uhr, Donnerstag und Freitag von 19 bis 6 Uhr und samstags von 22 bis 4 Uhr; Sonntag und Montag geschlossen.



Der Dresscode ist hier zwar locker, doch ein Abend in diesem exklusiven Club kostet: Der Eintritt ist frei, doch allein die Bierpreise beginnen erst ab acht Euro aufwärts.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 23 bis 4 Uhr, Freitag und Samstag von 23 bis 5 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen.



In diesen Restaurants gehen die Spieler des FC Bayern essen

H'ugo's (Promenadeplatz 1-3, Tel. 089/221270): 2007 eröffnete Wirt Ugo Crocamo am Promenadeplatz seine Pizzeria H'Ugo's, die schnell zum Szene-Hotspot wurde, auch dank der FC-Bayern-Stars, die dort regelmäßig verkehren. Zuletzt schaute der ganze Verein beim Weihnachtsfest im Dezember 2016 im H'ugo's vorbei: Trainer Carlo Ancelotti, Präsident Uli Hoeneß, Vorstandsboss Kalle Rummenigge sowie die Spieler mit ihren Frauen und Lebensgefährtinnen. Beim Sommerfest 2012 herrschte im H'ugo's ebenfalls eine ganz besondere Bayern-Dichte: Damals gaben sich Claudio Pizarro, Luiz Gustavo, David Alaba, Rafinha, Dante und Jerome Boateng die Ehre. Tipp für alle Bayern-Fans: Nach Heimspielen des FCB schauen Franck Ribéry und David Alaba gerne mal auf eine Pizza vorbei. Ein Insider berichtet: Muslim Ribéry ruft vor seinem Besuch kurz im H'ugo's an, damit die Küche seine Speisen "halal" zubereitet - also ohne Lebensmittel, die Muslimen verboten sind.

Was das H'ugo's für Nachtschwärmer noch attraktiv macht: Seit Anfang 2016 beherbergt es neben dem Restaurant Münchens exklusivsten Club: das "Tresor & Lounge". Hier finden Sie zwei Bars, eine 3D-bespielte Tanzfläche, mehrere Süß- und Salzwasseraquarien sowie diverse Feuerstellen. Zutritt bekommt allerdings nicht jeder : In den beiden Tresorräumen im Keller sind z wei Private Lounges für bis zu 40 Personen geplant , in denen man zukünftig besonders exklusiv und ungestört feiern kann.

Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag 10.00 bis 1.00 Uhr, Freitag und Samstag 10.00 bis 3.00 Uhr.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 7.00 bis 17.00 Uhr. Samstag 7.00 bis 13.00 Uhr. Faschingsdienstag, Heilig Abend und Silvester 6.00 bis 13.00 Uhr.

Öffnungszeiten : Chang City : Montag bis Samstag: 11.00 bis 15.00 uhr und 18.00 bis 24.00 Uhr. Chang Restaurant : Täglich 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 24.00 Uhr, Küche bis 22.30 Uhr. Chang Bistro : Montag bis Freitag: 11.30 bis 15.00 Uhr und 18.00 bis 23.00 Uhr, Samstag: 17.30 bis 23.00 Uhr (Feiertage wie wochentags).

Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag von 18.00 bis 0.00 Uhr.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.30 bis 0.00 Uhr, Samstag: 8.00 bis 1.00 Uhr und Sonntag 10.:00 bis 0:00 Uhr.

Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag: 18.00 bis 2.00 Uhr, Freitag und Samstag: 18.00 bis 5.00 Uhr.

: Montag bis Donnerstag 7.30 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 7.30 bis 23 Uhr und sonntags 7.30 bis 21 Uhr. Hungriges Herz (Fraunhoferstraße 42, Tel. 089/12073863). Im Café-Restaurant "Hungriges Herz", das vom früheren 1860-Spieler Andreas Neumeyer und dem ehemaligen Bayern-Nachwuchsspieler Ramazan Akgül geführt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, einen Bayern-Spieler zu treffen. "Jungs wie Bastian Schweinsteiger holen sich hier gerne mal einen Eistee", sagt Neumeyer nicht ohne Stolz dem Portal t-online.de. Schweinsteiger ist zwar nicht mehr in München. Aber vermutlich hat er den Laden auch seinen früheren Mannschaftskollegen beim FC Bayern empfohlen.

Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 8.00 bis 19.00 Uhr.

: Montag bis Sonntag von 9.30 bis 20 Uhr Hotel „Dolce“ in Unterschleißheim (Andreas-Danzer-Weg 1, 85716 Unterschleißheim): Am Vorabend von Heimspielen kehrt der FC Bayern ins Hotel „Dolce“ in Unterschleißheim ein. "Autogramme diverser Bayern Spieler waren die zusätzliche Ausbeute zu einem sehr guten Aufenthalt im Dolce München", schreibt ein Gast auf dem Hotelbewertungs-Portal "Tripadvisor". Reservierungen unter der Nummer 089/370530851 oder auf der Homepage des Hotels "Dolce". Kosten pro Nacht: Rund 110 Euro. Aber das macht echten Fans ja wenig aus, wenn sie dafür mit Jerome Boateng und David Alaba im Teamhotel des FC Bayern München im Aufzug fahren dürfen...



Auf dem Oktoberfest: Hier treffen Sie die Spieler des FC Bayern

Auch Thomas Müller und seine Frau Lisa oder Philipp Lahm und seine Frau Claudia feiern dann gut gelaunt in Lederhose und feschem Dirndl bei einer Mass Bier. Die Schänke des Promi-Wirts Michael Käfer wird von der Brauerei Paulaner beliefert und fasst innen drin 1.164 sowie draußen auf der Terrasse 2.100 Sitzplätze, davon sind 200 überdacht. Hier wird mit gleich drei verschiedenen Wiesn-Bands bis 0.30 Uhr gefeiert. Und wer weiß, vielleicht können Sie ja noch ein Selfie mit Ihrem Lieblingsspieler des FC Bayern ergattern? Öffnungszeiten: Während des Oktoberfests von 11 bis 0.30 Uhr.

Von Franz Rohleder und Jasmin Posiech