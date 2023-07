Zehn Jahre unterwegs: Däne soll alle Länder der Welt bereist haben – ohne Flugzeug

Von: Franziska Kaindl

Ein Däne kehrte kürzlich von einer zehnjährigen Weltreise zurück. All seine Abenteuer absolvierte er ohne einen einzigen Flug und ohne einen Zwischenstopp in der Heimat einzulegen.

Eine Weltreise an sich ist schon eine beeindruckende Leistung, aber dann auch noch ohne Flugzeug – das will ein 44-jähriger Däne namens Torbjörn Pedersen, auch „Thor“ genannt, geschafft haben. Obendrein soll er nach eigenen Angaben kein einziges Mal einen Zwischenstopp in der Heimat eingelegt haben. Am Mittwoch (26. Juli) ist der Weltenbummler in der dänischen Hafenstadt Aarhus angekommen und setzte somit nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder einen Fuß in die Heimat.

Weltreise ohne Flugzeug: Däne sieht sich als Ersten seiner Art

Pedersen zufolge sei er der Erste, dem eine Weltreise in dieser Form gelungen ist: „Drei waren in jedem Land zweimal. Zwei waren in jedem Land, ohne zwischendurch nach Hause zurückzukehren. Und jetzt hat einer das alles gemacht, ohne zu fliegen“, schreibt er in seinem Blog „Once Upon A Saga“. Um von Land zu Land zu reisen, nutzte er Züge, Busse, Schiffe oder ging zu Fuß. Mit dem Auto soll der 44-Jährige nie gefahren sein, sondern immer nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Auf diese Weise wollte er so viele Menschen kennenlernen, wie nur möglich. Sein Abenteuer finanzierte er sich durch private und unternehmerische Spenden.

Fast zehn Jahre unterwegs und 203 Länder besucht

Startschuss seiner Reise war im Oktober 2013, wo er von Dänemark aus in Richtung Deutschland aufbrach. Insgesamt 203 Länder will er bereist haben – wobei die Vereinten Nationen nur 195 weltweit anerkennen. „Die Welt ist ein politischer Ort, und während einige Länder behaupten, souveräne Staaten zu sein, bestreiten andere dies“, meint „Thor“ dazu auf seinem Blog. Daher sind es laut seiner Zählung etwas mehr Länder.

Seine Reise unternahm Pedersen mit Zügen, Bussen oder Containerschiffen. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Auch von der Corona-Pandemie ließ sich Pedersen nicht von seinem Vorhaben abbringen – während der Hochphase saß er zwei Jahre lang in Hongkong fest, setzte seine Reise aber dann unbeirrt fort. Letzte Station seines Abenteuers waren die Malediven im Indischen Ozean, die er im Mai dieses Jahres besuchte. Anschließend kehrte er per Containerschiff in die Heimat zurück.

„Mein Kopf ist überladen mit Erinnerungen und Eindrücken einer 9 Jahre und 9 Monate langen Reise durch alle Länder der Welt“, meinte er in seinem letzten Blogbeitrag. Einen Einblick in seine Abenteuer sollen Interessierte auch in einer Dokumentation erhalten, die 2024 erscheinen soll.