Verrückt: Auf diesem Kreuzfahrt-Schiff können Sie bald Achterbahn fahren

Auf hoher See Achterbahn fahren? Das ist tatsächlich bald möglich: Eine Reederei macht Träume wahr und baut die erste Achterbahn auf einem Kreuzfahrt-Schiff.

Kreuzfahrtschiffe ähneln heute eher Freizeitparks als einer Bettenburg auf hoher See. Schließlich wollen Reederein wie Aida, Tui Cruises & Co. möglichst viele Gäste auf ihre Kreuzfahrtschiffe locken - und da soll bloß keine Langeweile aufkommen.

Jetzt setzt die Carnival Cruise Line dem Ganzen aber noch die Krone auf: Die Reederei baut eine Achterbahn an Deck, die wagemutigen Gästen nicht nur einen ordentlichen Adrenalin-Schub verpassen dürfte, sondern auch mit einem famosen Ausblick belohnt. Stolze 244 Meter soll die Achterbahn lang werden und die Gäste bei ihrem "Ritt" mit 64 Kilometer pro Stunde um das Kreuzfahrtschiff herumwirbeln. Schnelle Drehungen und extreme Gefälle inklusive, so Carnival Cruises. Allerdings sollen nur zwei Reisende auf einmal in der Achterbahn Platz finden.

Wie die Achterbahn auf dem Kreuzfahrt-Schiff aussehen soll, sehen Sie in diesem Video:

Die Achterbahn soll auf Carnival Cruises neustem Kreuzfahrtschiff "Mardi Gras" 2020 in See stechen - doch damit sind die nicht die einzigen: Auch die neuen Global-Class-Schiffe der asiatischen Reederei Dream Cruises sollen ab 2020 mit einer Achterbahn ausgestattet werden, wie das Portal reisereporter.de berichtet. Welche wohl besser wird? Die Reedereien dürften sich hier einen harten Wettkampf liefern.

as