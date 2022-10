Lassen Sie sich die Reise in den Urlaub zahlen – Vier Orte in Italien schenken Ihnen die Zugreise

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Um Touristen zu locken, zeigt sich die italienische Region Friaul-Julisch Venetien sehr spendabel. Reisenden soll die Anfahrt bezahlt werden.

In diesem Herbst und Winter ist aufgrund der Energiekrise für viele sparen angesagt. Gleichzeitig ist hegen viele Deutsche den Wunsch, während der kalten Jahreszeit noch einmal in wärmere Regionen zu fliehen – ein Dilemma für die Haushaltskasse. „Die Reiselust der Deutschen ist da – der Sommer und auch der Herbst laufen“, bestätigt auch Norbert Fiebig vom Deutschen Reiseverband (DRV) in einer Pressemitteilung. „Aber Inflation und explodierende Energiepreise sind Gift – für die Volkswirtschaft und für uns als Reisewirtschaft.“ Da kommen Frühbucherrabatte und Urlaubsaktionen gerade recht. Die italienische Region Friaul-Julisch Venetien will Touristen nun sogar mit einer bezahlten Anreise locken.

Region Friaul-Julisch Venetien will Touristen locken

Die Toskana, Südtirol, Latium mit Rom oder Apulien sind den meisten Italien-Reisenden ein Begriff. Aber wie sieht es mit Friaul-Julisch Venetien aus? Im Vergleich mit den Touristenmagneten des Landes muss sich die Region im Nordosten des Landes ihren Platz als Urlaubsdestination noch erkämpfen. Dabei lockt die Region an der Grenze zu Österreich und Slowenien mit einer abwechslungsreichen Landschaft, vom Alpenbergpanorama im Norden bis hin zu den Küsten an der Adria.

Die zweitgrößte Stadt der Region, Udine, nimmt an der Aktion teil. © Imago

Für mehr Aufmerksamkeit will nun das lokale Touristenportal Promo Turismo FVG sorgen und hat sich eine besondere Aktion überlegt: Touristen soll die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug bezahlt werden. Gleichzeitig soll damit Werbung für nachhaltiges Reisen gemacht werden.

Vier Orte in Friaul-Julisch Venetien nehmen daran teil:

Triest (Hauptstadt der Region, mit mittelalterlicher Altstadt und Schmelztiegel italienischer, österreichischer und slowenischer Kultur)

Udine (zweitgrößte Stadt der Region, mit restaurierter Altstadt und vielen Museen)

Grado (auch bekannt als Sonneninsel, befindet sich an der italienischen Adriaküste)

Lignano Sabbiadoro (Badeort an der italienischen Adriaküste, unweit von Bibione)

Eine Reise nach Rom: Besuchen Sie die Hauptstadt Italiens Fotostrecke ansehen

Gratis-Zugtickets für italienische Region: Das gilt für die Aktion

Ganz ohne Bedingungen gestaltet sich das Programm für Touristen nicht. Bezahlt werden nämlich nur Fahrten innerhalb Italiens, also zum Beispiel mit Startpunkt in Venedig oder Mailand. Theoretisch könnten Urlauber auch vom Süden Italiens aus anreisen. Nur bei Trips mit Start im Ausland werden die Kosten nicht übernommen. Erlaubt sind stattdessen Fahrten in der 2. Klasse mit allen staatlichen Trenitalia-Zügen, darunter Regionalbahnen, Intercity-Linien oder Hochgeschwindigkeitsstrecken, an und von den Bahnhöfen Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Flughafen, Trieste Centrale, Udine. Außerdem müssen Touristen mindestens zwei Übernachtungen in einem teilnehmenden Hotel, B&B oder einer Ferienwohnung buchen. Die Aktion gilt ab sofort bis zum 31. Mai 2023. Ausnahmen bestehen außerdem für Weihnachten, Ostern und italienische Feiertage.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Zusätzlich zu den Gratistickets erhalten Teilnehmer kostenlos eine FVGcard für 48 Stunden. Sie berechtigt zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und beschert Nutzern ermäßigten Eintritt für zahlreiche Museen, Ausstellungen und anderen Attraktionen.