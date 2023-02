Urlaub auf dem Bauernhof wird immer beliebter – nicht nur bei Familien

Von: Olga Krockauer

Bauernhof-Urlaub ist nicht nur bei Familien beliebt. In der ländlichen Idylle kommen Sie zur Ruhe, genießen frisches Essen und erleben die Natur hautnah.

Was stellen Sie sich vor, wenn Sie „Urlaub auf dem Bauernhof“ hören? Womöglich denken Sie an ofenfrisches Brot und knackiges Bio-Gemüse direkt vom Beet, an die unberührte Natur vor der Haustür oder an eine Streichelpartie im Ziegenstall. Ein Bauernhof-Urlaub ist all das – und noch viel mehr. Auch Reiten, Wellness, Jagd oder aktive Mitarbeit auf dem Hof: Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Das macht Ferien auf dem Land nicht nur für Familien sehr attraktiv. Aber vor allem kommen Sie inmitten der idyllischen Natur richtig zur Ruhe – und zu sich selbst.

Urlaub auf dem Bauernhof bietet viele Vorteile

Wer denkt, ein Urlaub auf dem Bauernhof ist etwas für Familien mit Kindern, ist sich der meisten Vorteile von Ferien auf dem Land noch nicht bewusst. Klar ist ein Familienurlaub auf dem Bauernhof für Kinder unvergesslich: auf endlosen Wiesen toben, mit der Natur auf Du und Du sein, Landtiere hautnah erleben … da bleibt den Eltern viel Zeit für ausgedehnte Ruhemomente oder beliebte Sportaktivitäten – und das direkt vor der Haustür.

Auf dem Bauernhof haben Familien die Gelegenheit, die Natur in vollen Zügen zu genießen. © Daniel Ingold/Imago

Doch auch Erwachsene ohne Kinder genießen viele Vorzüge eines Bauernhof-Urlaubs:

Natururlaub vom Feinsten : Mit dem Hahngesang aufwachen, ins Grüne hinausschauen, frische Landluft einatmen und Sorgen des Alltags ausatmen – mehr Natur und Erholung als auf einem Ferienhof geht wohl kaum?

: Mit dem Hahngesang aufwachen, ins Grüne hinausschauen, frische Landluft einatmen und Sorgen des Alltags ausatmen – mehr Natur und Erholung als auf einem Ferienhof geht wohl kaum? Ferien mit Herz : Auf einem qualifizierten Bauernhof genießen Sie oft nicht nur einen Rundum-Sorglos-Urlaub. Sie lernen die Gastfreundschaft der Menschen auf dem Land kennen. Diese begegnen Ihnen sehr authentisch und sind meistens sehr bemüht, Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen.

: Auf einem qualifizierten Bauernhof genießen Sie oft nicht nur einen Rundum-Sorglos-Urlaub. Sie lernen die Gastfreundschaft der Menschen auf dem Land kennen. Diese begegnen Ihnen sehr authentisch und sind meistens sehr bemüht, Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen. Nachhaltig urlauben : Regionale, frische Produkte direkt vom Feld oder aus dem Garten, kurze Anreise mit dem Auto oder dem Zug, kurze Wege zu den meisten Ausflugszielen – es gibt viele Gründe, warum Bauernhofferien eine der nachhaltigsten und umweltschonenden Urlaubsformen sind.

: Regionale, frische Produkte direkt vom Feld oder aus dem Garten, kurze Anreise mit dem Auto oder dem Zug, kurze Wege zu den meisten Ausflugszielen – es gibt viele Gründe, warum Bauernhofferien eine der nachhaltigsten und umweltschonenden Urlaubsformen sind. Horizont erweitern : Auf einem Bauernhof erleben Sie die Landwirtschaft hautnah und erfahren aus erster Hand Neues. Wie leben Tiere vor Ort? Was muss man beim Ackerbau beachten? Wie legt man seinen eigenen Bio-Gemüsegarten an? Sie erweitern nicht nur Ihren Horizont, sondern nehmen viel Wissen mit nach Hause. Und ein authentisches Gefühl dafür, was das Leben auf dem Land wirklich ausmacht.

: Auf einem Bauernhof erleben Sie die Landwirtschaft hautnah und erfahren aus erster Hand Neues. Wie leben Tiere vor Ort? Was muss man beim Ackerbau beachten? Wie legt man seinen eigenen Bio-Gemüsegarten an? Sie erweitern nicht nur Ihren Horizont, sondern nehmen viel Wissen mit nach Hause. Und ein authentisches Gefühl dafür, was das Leben auf dem Land wirklich ausmacht. Abwechslung erleben: Durch die unterschiedlichsten Ausrichtungen, die jede der zahlreichen Bauernhof-Arten bietet, kommt jeder auf seine Kosten: von der Erholung pur bis zur Mitarbeit auf dem Hof.

Bauernhof-Arten: Landurlaub für jeden Geschmack

Wenn Sie Urlaub auf dem Bauernhof machen möchten, sollten Sie sich zuerst überlegen, wonach Ihnen der Sinn steht. Möchten Sie mehr entspannen oder sich sportlich betätigen? Ist Ihnen mehr nach einem romantischen Almurlaub oder nach genussreichen Ferien auf einem Weinbauernhof? Wenn Sie mit Kindern verreisen, sind Sie wahrscheinlich auf einem Familienbauernhof am besten untergebracht. Sie haben die Qual der Wahl.

Diese Bauernhof-Arten warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden:

Bergbauernhof und Hüttenurlaub : Hier erwarten Sie nahezu ungestörte Natur, atemberaubende Ausblicke ins Tal und raue Berggipfel, zum Greifen nah. Besonders beliebt sind Berg- und Almbauernhöfe bei Fans der alpinen Romantik. Auch sportlich Aktive kommen auf ihre Kosten: Die meisten Wanderwege, Bergsteiger-Touren und Mountainbike-Strecken gehen hier nämlich direkt vor der Haustür los. Oft beeindrucken solche Höfe mit ihrer ruhigen Alleinlage, frischer Bergluft – und mit ein wenig Glück erleben Sie Tiere in der freien Wildbahn.

: Hier erwarten Sie nahezu ungestörte Natur, atemberaubende Ausblicke ins Tal und raue Berggipfel, zum Greifen nah. Besonders beliebt sind Berg- und Almbauernhöfe bei Fans der alpinen Romantik. Auch sportlich Aktive kommen auf ihre Kosten: Die meisten Wanderwege, Bergsteiger-Touren und Mountainbike-Strecken gehen hier nämlich direkt vor der Haustür los. Oft beeindrucken solche Höfe mit ihrer ruhigen Alleinlage, frischer Bergluft – und mit ein wenig Glück erleben Sie Tiere in der freien Wildbahn. Erlebnishof : Solche Bauernhöfe bieten ein attraktives Tagesprogramm aus unterschiedlichsten Bereichen: von Land- oder Forstwirtschaft über Naturschutz und Landschaftspflege bis hin zu Kunst und Kultur.

: Solche Bauernhöfe bieten ein attraktives Tagesprogramm aus unterschiedlichsten Bereichen: von Land- oder Forstwirtschaft über Naturschutz und Landschaftspflege bis hin zu Kunst und Kultur. Weinbauernhof : Der Name ist Programm, so kommen hier vor allem Weinliebhaber ins Schwärmen. Zu den Weinverkostungen gibt es interessante Fakten aus dem Weinbau und inspirierende Gespräche mit dem Winzer. Natürlich kommt es hier auch nicht ohne Weinberg-Romantik und leckerer Kulinarik aus.

: Der Name ist Programm, so kommen hier vor allem Weinliebhaber ins Schwärmen. Zu den Weinverkostungen gibt es interessante Fakten aus dem Weinbau und inspirierende Gespräche mit dem Winzer. Natürlich kommt es hier auch nicht ohne Weinberg-Romantik und leckerer Kulinarik aus. Biobauernhof : Kulinarisch verwöhnt wird man beim Biobauern. Hier gilt: Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Gesund ist auf so einem Ferienhof für die ganze Familie also nicht nur die Luft. Denn auf Chemie wird hier gänzlich verzichtet: ob beim Boden, bei den Pflanzen oder Tieren. Ganz nebenbei lernen Sie, was Nachhaltigkeit und ein Leben im Einklang mit der Natur wirklich bedeutet.

: Kulinarisch verwöhnt wird man beim Biobauern. Hier gilt: Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Gesund ist auf so einem Ferienhof für die ganze Familie also nicht nur die Luft. Denn auf Chemie wird hier gänzlich verzichtet: ob beim Boden, bei den Pflanzen oder Tieren. Ganz nebenbei lernen Sie, was Nachhaltigkeit und ein Leben im Einklang mit der Natur wirklich bedeutet. Familienbauernhof : Was diese Bauernhöfe besonders familienfreundlich macht, sind zusätzliche Angebote wie gut ausgestattete Kinderspielplätze oder Attraktionen wie ein Trampolin, eine Rodelbahn oder sogar ein eigener Kinderfuhrpark mit Trettraktoren oder Go-Karts. Zudem lassen Streichelzoos vor der Haustür oder ein Ponyritt Kinderaugen glänzen. So haben die Kleinen ihren Spaß – und die Großen ihre ruhigen Erholungsmomente.

: Was diese Bauernhöfe besonders familienfreundlich macht, sind zusätzliche Angebote wie gut ausgestattete Kinderspielplätze oder Attraktionen wie ein Trampolin, eine Rodelbahn oder sogar ein eigener Kinderfuhrpark mit Trettraktoren oder Go-Karts. Zudem lassen Streichelzoos vor der Haustür oder ein Ponyritt Kinderaugen glänzen. So haben die Kleinen ihren Spaß – und die Großen ihre ruhigen Erholungsmomente. Gesundheits- und Wellnessbauernhof : Hier dreht sich alles um Körper, Geist und Seele. Spezielle Anwendungen, von Heubädern und Sauna bis hin zur Freiluftbadewanne, ausgewogene Ernährung und Bewegung in der Natur – das Angebot dient Ihrer ganzheitlichen Regeneration und Entspannung. Viele Bauernhöfe dieser Art setzen auf biologische Produkte und Naturmaterialien.

: Hier dreht sich alles um Körper, Geist und Seele. Spezielle Anwendungen, von Heubädern und Sauna bis hin zur Freiluftbadewanne, ausgewogene Ernährung und Bewegung in der Natur – das Angebot dient Ihrer ganzheitlichen Regeneration und Entspannung. Viele Bauernhöfe dieser Art setzen auf biologische Produkte und Naturmaterialien. Aktivbauernhof : Wer sich am besten bei Sportaktivitäten erholt, kommt in einem Aktivbauernhof auf seine Kosten. Diese bieten oft ein Ganzjahres-Aktivprogramm an: von Wandern bis hin zum Bogenschießen. Viele dieser Ferienhöfe liegen mitten im Wander- und Skigebiet, sodass Sie hier vom Bett direkt aufs Brett oder auf den Berg kommen. Nach geleisteter „Arbeit“ wartet eine zünftige Bauernjause auf Sie.

: Wer sich am besten bei Sportaktivitäten erholt, kommt in einem Aktivbauernhof auf seine Kosten. Diese bieten oft ein Ganzjahres-Aktivprogramm an: von Wandern bis hin zum Bogenschießen. Viele dieser Ferienhöfe liegen mitten im Wander- und Skigebiet, sodass Sie hier vom Bett direkt aufs Brett oder auf den Berg kommen. Nach geleisteter „Arbeit“ wartet eine zünftige Bauernjause auf Sie. Reiterhof : Ob im gemütlichen Trab oder rasantem Galopp – Naturliebhaber und Reitsport-Fans werden auf einem Pferdehof glücklich. Ein ausgedehnter Ausritt im Sonnen- oder im Mondschein: Sie haben die Wahl, wann Sie die idyllische Umgebung auf dem Rücken eines Pferdes erkunden möchten. Viele Reiterhöfe verfügen sogar über Reithallen und bieten geführte Wanderritte an.

: Ob im gemütlichen Trab oder rasantem Galopp – Naturliebhaber und Reitsport-Fans werden auf einem Pferdehof glücklich. Ein ausgedehnter Ausritt im Sonnen- oder im Mondschein: Sie haben die Wahl, wann Sie die idyllische Umgebung auf dem Rücken eines Pferdes erkunden möchten. Viele Reiterhöfe verfügen sogar über Reithallen und bieten geführte Wanderritte an. Obst- und Gemüsebauernhof: Erntefrisches Gemüse und knackiges Obst direkt vom Baum genießen Sie auf Bauernhöfen dieser Art – oft sogar in Bio-Qualität. Lernen Sie das vielfältige Obst- und Gemüse-Sortiment der Region kennen, tanken Sie Vitamine und nehmen Sie frische Produkte mit nach Hause. Hausgemachte Erzeugnisse wie Marmeladen oder Liköre runden das Angebot ab.

Deutschland, Österreich oder doch lieber die Schweiz?

Wenn Sie sich für die Art des Bauernhofes entschieden haben, geht es auf die Suche nach dem konkreten Ort. Beliebte Regionen für einen Urlaub auf dem Bauernhof in Deutschland sind beispielsweise:

Ober- und Niederbayern,

der Schwarzwald,

das Allgäu,

der Bodensee.

In Österreich finden Sie zahlreiche Möglichkeiten für einen Bauernhof-Urlaub in

Salzka m mergut,

mergut, Salzburg,

der Steiermark,

Tirol,

Vorarlberg,

Kärnten.

Auch in der Schweiz gibt es viele erholsame Orte für Landurlaub-Fans.

Was kostet ein Bauernhofurlaub?

Wie auch sonst im Urlaub gelten hier individuelle Preise: je nach Ausstattung der Unterkunft und dem angebotenen Programm. Einige Bauernhöfe stellen Ihnen „bloß“ einen Campingplatz zur Verfügung. Andere trumpfen mit modern ausgestatteten Appartements inkl. Vollpension auf. Das bedeutet: Sie haben die Wahl zwischen einer Almhütte, einem Gästezimmer oder einer Ferienwohnung – und entsprechen zwischen einem günstigeren Bauernhofurlaub oder luxuriösen Ferien auf dem Land.

Urlaub auf dem Bauernhof: auf Qualitätsstandards achten

Damit Sie in Ihrem Urlaub auf dem Bauernhof keine bösen Überraschungen erleben, spezialisieren sich inzwischen manche Vermittlungsportale wie Bauerngockel, LandReise, Bauernhofurlaub oder Landsichten darauf, Qualitätsstandards festzulegen. Diese prüfen die Gastgeber und ihre Unterkünfte regelmäßig darauf, ob Komfort und Qualität den Erwartungen von Urlaubern entsprechen, und zeichnen die Bauernhöfe mit einem Siegel aus. Es gibt beispielsweise das UrlaubsBauernhof-Qualitätssiegel von Landsichten oder das BAG-Qualitätssiegel der Bundesgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland e.V. (eine umfassende Übersicht der verschiedenen Qualitätssiegel finden Sie hier). LANDGRÜN ist das grüne Siegel von LandReise.de: Damit werden besonders nachhaltige Bauernhöfe ausgezeichnet.

Ein weiterer Weg, Ihre Bauernhofferien zu buchen: Halten Sie bei Ihrem nächsten Urlaub in Deutschland, Österreich oder der Schweiz Augen und Ohren auf. Gefällt Ihnen eine Gegend besonders, schauen Sie sich nach einem Bauernhof um, der Ihren Vorstellungen entspricht. Es lohnt sich, direkt beim Besitzer nachzufragen, ob er eventuell auch Unterkünfte vermietet. Ihr Vorteil: Sie kaufen keine Katze im Sack und wissen ganz genau, was Sie bei Ihrem angedachten Bauernhof-Urlaub erwartet.