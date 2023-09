In welchen Ländern zur Urlaubszeit Bargeldabhebungen besonders teuer sind

Im Ausland Geld am EC-Automaten abzuheben, kann schnell zur Kostenfalle werden. Mit diesen Tipps vermeiden Sie hohe Gebühren während des Urlaubs.

Die Bundesrepublik Deutschland gilt im weltweiten Vergleich nach wie vor als Bargeldhochburg. Während andernorts selbst Kleinstbeträge schon längst fast ausschließlich digital bezahlt werden, greifen hierzulande noch immer viele Menschen an der Kasse lieber zu Scheinen und Münzen. Unglücklicherweise kann die Bargeldbeschaffung an ausländischen EC-Automaten jedoch schnell ziemlich hohe Gebühren verursachen und das Urlaubsbudget dadurch ungewollt in die Höhe treiben. Bedenken Sie auch, dass manchmal zusätzliche Ausgaben dazukommen, wie etwa auf den Seychellen, wo man neuerdings für den Umweltschutz zahlen muss. In welchen Ländern Geldabhebungen besonders teuer sind und wie Sie die unnötigen Extrakosten möglichst vermeiden, erfahren Sie hier.

Darum sollten Sie im Urlaub trotz Gebühren Bargeld dabei haben

Bargeldabhebungen im Ausland können schnell teuer werden. (Symbolbild) © IMAGO

Im Urlaub kann es hilfreich sein, auf Bargeld zurückzugreifen, um seine Ausgaben während der Reisezeit besser im Blick zu behalten. Je nachdem an welche Feriendestination es einen verschlägt, wird teilweise sogar unbedingt Bargeld benötigt, um auf lokalen Märkten oder in kleineren Geschäften überhaupt etwas einkaufen zu können. In einigen Ländern kann man beim Einkaufen aber auch sparen und tolle Souvenirs erstehen. Im Zweifelsfall ist es selbstverständlich immer eine gute Entscheidung, ein paar Scheine der jeweiligen Landeswährung in der Tasche zu haben. So avancieren unvorhersehbare Überraschungen nicht gleich zur Notfallsituation.

Darüber hinaus können sicherlich nicht nur leidenschaftliche Weltenbummler den fremden Zahlungsmitteln, die durch ihre Abbildungen häufig vieles über Kultur und Geschichte des gewählten Reiselandes verraten, etwas abgewinnen. Doch Vorsicht: Nicht alle Touristenattraktionen sind auch wirklich eine Reise wert.

Tipp: Geldabhebungen im Ausland ins Urlaubsbudget einplanen

Vor der Abreise in den Urlaub müssen bekanntlich ziemlich viele Dinge vorbereitet werden. In jedem Fall sollte die Planung des Reisebudgets Überlegungen zu den entsprechenden Zahlungsweisen im Urlaubsland beinhalten. Dazu gehört unter anderem auch, die richtige Bankkarte mitzunehmen und sich bereits im Vorhinein über die jeweiligen Gebühren bei etwaigen Bargeldabhebungen zu informieren.

In Zusammenarbeit mit BILD hat der Online-Geldtransfer-Service „Wise“ vor kurzem eine Liste der Länder mit den teuersten EC-Automatengebühren erstellt. Im Artikel gab der Chief Product Officer des Tech-Unternehmens zu bedenken, dass leider viele Reisende im Urlaub von den hohen Gebühren überrascht werden. „Bei der Budgetplanung für einen Urlaub denken die meisten Menschen daran, welche Bankkarte die beste ist“, zitiert BILD den Experten. „Was sie aber oft nicht bedenken, sind die Gebühren der örtlichen Geldautomaten. Schlechte Wechselkurse in Verbindung mit hohen Gebühren können das Urlaubsbudget allerdings erheblich belasten, sodass es einen großen Unterschied macht, wo man im Urlaub Bargeld abhebt.“

Hier kosten die Geldabhebungen besonders hohe Gebühren

Tatsächlich bestehen bei den Gebühren für Bargeldabhebungen mit fremdländischen EC-Karten weltweit erhebliche Unterschiede. Laut den „Wise“-Erhebungen kann es insbesondere im globalen Süden ziemlich teuer werden. In Argentinien werden beispielsweise stolze 12,21 Prozent der abgehobenen Summe obendrauf geschlagen. Wer am Geldautomaten also umgerechnet 100 Euro zieht, muss 12,21 Euro extra zahlen.

Der afrikanische Inselstaat São Tomé und Príncipe liegt mit 8,2 Prozent auf dem zweiten, Nigeria mit 8,05 Prozent auf dem dritten Platz. In den südamerikanischen Ländern Suriname und Chile kann die Beschaffung von Bargeld mit respektive 5,89 Prozent und 5,52 Prozent ebenfalls schnell zur Kostenfalle werden.

Doch nicht nur Fernreisende sollten sich vor dem Urlaub Gedanken über potenzielle EC-Gebühren machen. Auch in Europa können Geldabhebungen nämlich überraschend teuer sein: Spitzenreiter ist Island mit Gebühren in Höhe von 4,6 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgt die bei Deutschen sehr beliebte Urlaubsdestination Türkei, wobei dort generell ein paar Verbote herrschen, die Touristen kennen sollten. Hier kostet jeder Gang zum Geldautomaten 3,59 Prozent der abgehobenen Summe. Um einiges günstiger ist es dagegen in vielen EU-Ländern, die meist weniger als 0,8 Prozent Gebühren verlangen.

Die Türkei ist für viele deutsche Urlauber ein attraktives Reiseziel. Auf hohe Gebühren bei Geldabhebungen muss man sich allerdings einstellen. (Symbolbild) © Fokke Baarssen/Imago

Wer nicht bereit ist für Bargeldabhebungen extra zu zahlen, der sollte nach Luxemburg, Lettland, Belgien, Estland, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Andorra oder Litauen reisen: In diesen Ländern sind die Abhebungen nämlich kostenlos.

So vermeiden Sie hohe Gebühren an ausländischen Geldautomaten

Die teilweise sehr hohen Abhebungsgebühren sollten Sie dennoch nicht von einer Reise in die jeweiligen Länder abhalten. Denn mithilfe einiger cleverer Tipps können Sie auch im Ausland ohne große Extrakosten an Bargeld kommen. Nutzen Sie während des Urlaubs beispielsweise nur Geldautomaten, die dem gleichen Netz wie Ihre eigene Bank angehören. „Große Bankunternehmen arbeiten oft zusammen, wodurch Gebühren entfallen oder deutlich geringer sind“, schreibt auch BILD im Artikel zum Thema.

Einige Geldinstitute haben außerdem sogenannte Mehrwährungskarten im Angebot, mit denen überall auf der Welt kostenlos abgehoben werden kann. Sollten diese Optionen für Sie nicht infrage kommen, besteht immer noch die Möglichkeit, bereits vor der Abreise in den Urlaub Scheine in der entsprechenden Landeswährung zu besorgen oder ausreichend Bargeld mitzunehmen und es vor Ort zu einem guten Wechselkurs einzutauschen.