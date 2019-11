Umfangreiche Übersicht über Skigebiete: Bereit für den Skiurlaub in Österreich?

Der Winter ist da, die Saison ist eingeläutet - einem Skiurlaub steht nichts im Wege. Im Überblick finden Sie die besten Gebiete für Skiurlaub in Österreich.

Vom Ski-Spaß für Anfänger bis hin zum Pisten-Nervenkitzel für Ski-Profis: Die besten Skigebiete in Österreich sowie Infos zu Kosten und Anfahrt finden Sie hier.

Skigebiete in Österreich: Anfahrt & Kosten

Die Anfahrt in die beliebtesten Skigebiete Österreichs sollte gut überlegt sein. Wenn Sie mit dem Auto anreisen möchten, sollten Sie sich vorher im jeweiligen Skigebiet erkundigen, wie viel Sie für den Parkplatz zahlen müssen - sonst kann es schnell mal eine böse Überraschung geben. Wer mit dem Zug anreisen möchte, sollte darauf achten, dass Ski-Equipment entsprechend transportiert und mitgenommen werden darf.

Skifahren ist auch diesen Winter wieder teurer geworden. So sind die Preise für Skipässe deutlich angestiegen. In manchen Skigebieten zahlen Skifahrer bis zu acht Prozent mehr für ihren Skipass. Der Durchschnittspreis für einen Sechs-Tages-Skipass in einem der besten Skigebiete Österreichs bei etwa 250 Euro. Das sind etwa vier Prozent mehr als noch in der vergangenen Saison, wie es auf dem Portal Snowplaza heißt.

Schneehöhen in Österreich

Gosau - Dachstein West 50/70/- Kitzsteinhorn Kaprun 0/185/1 Saalbach Hinterglemm Leogang 20/30/- Kitzbühel - Kirchberg 41/92/- Planai - Schladming 70/110/- Stubaier Gletscher / Stubaital 10/200/- Ischgl 0/110/38,5 Tux - Finkenberg 135/195/- Obergurgl - Hochgurgl 18/97/2 Sölden 95/271/- Stuben am Arlberg 60/195/- Serfaus - Fiss - Ladis 5/100/2 Silvretta Montafon 5/130/-

Österreichs Skigebiete im Überblick

Die Skigebiete für den perfekten Skiurlaub in Österreich lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburger Land

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Skiurlaub im Burgenland

Im Burgenland gibt es zum einen das Skigebiet "Schizentrum Rettenbach". Der Hang des Skigebiets ist in Richtung Südosten ausgerichtet, der Berg liegt auf einer Höhe von 568 Metern, das Tal auf einer Höhe 452 Metern. Bei einem Höhenunterschied von 116 Metern ist die Pistenabfahrt rund 500 Meter lang. Seit mehreren Jahren wird dieses Gebiet des Südburgenlandes als Austragungsort für internationale Skirennen genutzt.

Zum anderen gibt es im Burgenland das Skigebiet "Kukmirn-Zellenberg". Ein Übungsgelände für Anfänger mit gemütlicher Skihütte wartet hier auf Besucher. Gerade nicht-erfahrene Skifahrer kommen hier auf ihre Kosten.

Skiurlaub in Kärnten

Zwar ist der Wintertourismus in Kärnten schwächer ausgeprägt als der Sommertourismus. Die höchste Tourismusdichte verzeichnen im Winter die Gemeinden Bad Kleinkirchheim, Heiligenblut und Rennweg.

In Kärnten gibt es zahlreiche Skigebiete: Angefangen bei Ankogel über das Dreiländereck und Katschberg bis hin Koralpe und Weissensee - hier ist für Anfänger wie wahre Ski-Fans das volle Paket geboten.

Der Katschberg etwa lässt sich leicht über die Tauernautobahn (A10) erreichen. Dort erwarten Sie 70 Pistenkilometer, 16 Liftanlagen und gemütliche alpine Skihütten. Mit einer Lage zwischen 1066 und 2220 Höhenmetern steht dem Skivergnügen nichts mehr im Weg.

Die Kärntner Skigebiete im Überblick:

Ankogel-Mallnitz

Bad Kleinkirchheim

Dreiländereck

Eberstein

Emberger Alm

Flattnitz

Goldeck am Millstätter See

Heiligenblut

Innerkrems

Katschberg

Klippitztörl

Koralpe

Mölltaler Gletscher

Nassfeld

Turracher Höhe

Weissensee

Skiurlaub in Niederösterreich

Über 20 Skigebiete, rund 200 Pistenkilometer und an die 100 Aufstiegshilfen gibt es in der Skiregion Niederösterreich. Die beliebtesten Skigebiete Niederösterreichs im Überblick:

Annaberg

Raxalpe

Semmering

Mitterbach

St. Corona am Wechsel

Göstling am Hochkar

Puchberg am Schneeberg

Lackenhof am Ötscher

Skiurlaub in Oberösterreich

Eine Auswahl an Skigebieten in Oberösterreich:

Afiesl

Eberschwang

Feuerkogel - Ebensee

Freesports Arena Dachstein

Freistadt

Gosau - Dachstein West

Hinterstoder - Höss

Kasberg - Grünau im Almtal

Skilift Oberaschenberg

Skilift Peretseck / St. Johann am Walde

Wintersportarena Liebenau

Skiurlaub im Salzburger Land

Wintermärchen im Westen des Salzburger Landes in Österreich: Da ruht er still, der Zeller See. Knapp vier Kilometer ist er lang, gut einen Kilometer breit und etwa 68 Meter tief. Noch beeindruckender sind die rund 30 Dreitausender im Rundumblick. Und natürlich ist auch das 3.203 Meter hohe Kitzsteinhorn bei Kaprun gleich in der Nachbarschaft zu sehen. Auch Hochkönig und die Berchtesgadener Alpen locken mit pudrigen Pisten und alpinen Almhütten.

Weitere beliebte Skigebiete im Salzburger Land im Überblick:

Almenwelt Lofer

Bad Gastein

Dorfgastein

Eben

Filzmoos

Goldegg

Hochkönig

Obertauern

Rauris

Saalbach Hinterglemm

Wagrain

Zauchensee

Zell am See

Skiurlaub in der Steiermark

Die Steiermark liegt im Süden Österreichs und neben ihren Skigebieten auch für ihren guten Wein und ihre Burgen bekannt. Die beliebtesten Skigebiete in der Region Steiermark:

Dachstein Gletscher

Fageralm Forstau

Gaaler Lifte

Hebalm

Kaiserau

Kreischberg

Lachtal

Niederalpl

Planneralm

Postalm

Ramsau am Dachstein

Stuhleck-Semmering

Tauplitzalm

Veitsch Brunnalm

Wennigzell

Skiurlaub in Tirol

Tirol liegt im Westen Österreichs und ist für seine hervorragende Skigebiete bekannt und beliebt. Die beliebtesten Skigebiete in Tirol im Überblick:

Achensee-Christlum

Bergeralm - Steinach am Brenner

Brixen im Thale

Ehrwalder Alm

Ellmau

Hochfügen

Hochzillertal

Ischgl

Jungholz

Kitzbühel

Mayrhofen

Pitztaler Gletscher

Rifflsee

Scheffau

Sölden

St. Anton am Arlberg

Stubaier Gletscher

Zillertal Arena

Skiurlaub in Vorarlberg

In Vorarlberg können Sie sich auf 44 Skigebiete, 940 Pistenkilometer und rund 320 Skilifte freuen. Die beliebtesten Skigebiete in Vorarlberg im Überblick:

Alberschwende

Brandnertal

Damüls - Mellau

Egg Schetteregg

Faschine - Fontanella

Gargellen

Golm

Lech Zürs am Arlberg

Sonnenkopf

Stuben am Arlberg

Warth - Schröcken

Von Simona Asam

