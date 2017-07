Türkei-Reisehinweise: FTI erklärt erste Auswirkungen

München - Trotz der Verschärfung des Reisehinweises für die Türkei erwartet der Veranstalter FTI keine größeren Buchungsrückgänge für das Urlaubsziel.

„Wir glauben, dass sich die Auswirkungen in engen Grenzen halten werden“, sagte Geschäftsführer Ralph Schiller der Deutschen-Presse Agentur. Bei den Kunden sei keine große Beunruhigung festzustellen, am Freitag habe es lediglich eine zweistellige Zahl von Anrufern in den Call-Centern gegeben, die sich nach Umbuchungen erkundigt oder Fragen zu ihrem Aufenthalt gestellt hätten.

Zuletzt lief das Türkei-Geschäft bei FTI - ähnlich wie bei anderen großen Reiseveranstaltern - wieder besser. Schiller spricht von einem zweistelligen prozentualen Wachstum gegenüber dem Vorjahr. FTI ist nach eigenen Angaben Marktführer für die Türkei im deutschsprachigen Raum.

Das Auswärtige Amt hatte am Donnerstag die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Allen Türkei-Reisenden wird unter anderem zu erhöhter Vorsicht geraten.

dpa

