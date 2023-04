„Bin ich unvernünftig?“: Passagierin tritt im Flugzeug gegen Rückenlehne – aus Verärgerung über Mitreisende

Eine Flugpassagierin reagierte genervt auf eine zurückgeklappte Rückenlehne – und malträtierte diese kurzerhand mit Fußtritten. Nun fragt sie, ob sie unvernünftig gehandelt hat.

Der Platz im Flugzeug ist begrenzt – und die Sitzabstände sind in den letzten Jahren sogar immer enger geworden. Da ist es kaum verwunderlich, dass Reisende sich um jeden Zentimeter streiten, der ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Diskussionen darum, wer die Armlehne benutzen darf oder ob man sich einfach den schönsten Platz ohne vorherige Reservierung „ertauschen“ kann, stehen an der Tagesordnung. Aber nicht immer ist die Reaktion auf den beengten Platz unbedingt vernünftig.

„Vorgeschmack auf mein Unbehagen“: Passagierin zahlt unhöfliches Verhalten mit gleicher Münze heim

Zurückgeklappte Sitzlehnen sorgen ebenfalls regelmäßig für Zornesröte auf den Gesichtern der Passagiere. Bei einer Flugreisenden, die ihre Geschichte nun anonym auf dem Online-Forum mumsnet.com teilt, war das alleine aber nicht der Auslöser für einen Wutanfall: „Kurz gesagt, es ereignete sich während eines Nachtflugs aus Amerika. Die Frau vorne lehnte ihren Stuhl zurück, sobald es ihr möglich war. Damit hatte ich kein Problem.“ Schluss mit lustig war allerdings circa 45 Minuten später, als das Essen serviert wurde. „Sie war die einzige Person in der Kabine, die ihren Sitz zurückgelehnt ließ – und bedenkt, dass sie selbst zum Essen kerzengerade dasaß“, so die Userin. Das brachte sie offenbar zum Rasen – und zu einigen Fußtritten gegen den Vordersitz: „Während des gesamten Fluges habe ich gegen ihren Stuhl getreten, sodass sie einen Vorgeschmack auf mein Unbehagen bekommen hat.“

Zwar bezeichnet sie ihre Aktion selbst als „kleinkariert“, doch aus ihrer Sicht hätte die Frau von selbst darauf kommen müssen, die Rückenlehne wieder hochzustellen – „damit ich in Ruhe essen kann, ohne dass ihr Stuhl gegen meine Stirn drückt“. Ein paar Zweifel scheinen sie dennoch zu quälen, denn auf dem Online-Forum fragt sie: „Bin ich unvernünftig?“

Gerechtfertigtes Verhalten? User verteilen Schelte an Frau

Das Verständnis für die Frau hält sich in den Kommentaren in Grenzen. Viele sind nur der Meinung, dass es eine reifere Möglichkeit gegeben hätte, die Situation aufzulösen: „Wieso hast du sie nicht einfach gefragt, ob sie den Sitz hochstellen kann?“ Andere werden in ihrer Meinung noch deutlicher: „Hol dir einen Flugbegleiter. Wie alt bist du?“, heißt es zum Beispiel. Eine andere Person schreibt: „Du warst passiv-aggressiv. Du hättest etwas sagen sollen, wenn es dich so genervt hat – was es ja offensichtlich getan hat.“ Auf die User-Reaktionen hin entgegnet die Frau, dass sie stottere und deshalb nur ungern mit fremden Menschen spricht. Doch auch das lassen viele Nutzer nicht gelten: „Ich habe auch eine Behinderung, aber ich habe noch nie gegen die Stühle anderer Leute getreten“, kontert eine Person.