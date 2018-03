Triebwerk zerstört: Mann filmt dramatische Szenen im Flieger

Flugzeuge gelten als sicheres Verkehrsmittel und nicht jeder technische Defekt führt gleich zum Äußersten. Aber ein explodiertes Triebwerk will wirklich kein Fluggast erleben.

Diesen Horror zeigt nun aber ein Video, das auf YouTube zu sehen ist. Nur eine halbe Stunde nach dem Start der Maschine im kirgisischen Bischkek zerbricht das Triebwerk der Maschine und die Passagiere müssen davon ausgehen, nicht mehr unbeschadet zu landen.

Ein Mann entschließt sich, das Geschehen festzuhalten und die Zuschauer werden Zeugen der erschütternden Stimmung. Neben dem Filmenden sitzt ein junger Mann, der vor lauter Angst und Verzweiflung laut schluchzt, er selbst scheint zu beten. Viele Passagiere schweigen betroffen und blicken sich panisch um.

Pilot trifft richtige Entscheidung

Der Pilot der British Aerospace RJ-85 entscheidet sich, zum Manas International Airport der kirgisischen Hauptstadt zurückzukehren. Dort gelingt ihm, was sich die Passagiere nicht vorstellen konnten: Er landet das beschädigte Flugzeug erfolgreich und das ängstliche Bangen der Passagiere verwandelt sich in erleichterten Jubel.

Wie gefährlich ist es, wenn ein Triebwerk ausfällt?

In einem Artikel des Luftverkehrs-Branchenportal airliners.de relativiert Langstreckenpilot Nikolaus Braun die verbreitete Horrorvorstellung: Der Ausfall eines Triebwerks ist nicht gleich eine Katastrophe. Häufig werde so ein Ereignis von den Passagieren gar nicht bemerkt. Da es durch den Ausfall zu einem Schubverlust kommt, kann das Flugzeug die Flughöhe nicht halten und geht in einen langsamen Sinkflug über. Es fällt also nicht wie ein Apfel vom Baum. Was im Fall eines sogenannten "Engine Failure" zu tun ist, trainiert die Crew ständig, um im Ernstfall ruhig und besonnen zu handeln.

