Ein Video, das im Netz verbreitet wird, zeigt das Treibwerk einer Maschine der United Airlines - und wie es während des Fluges heftig wackelt.

Es war nicht das, was die Passagier beim Hinausblicken aus dem Flugzeugfenster erwartet hatten: Während eines United-Airlines-Fluges fing ein Triebwerk heftig an zu wackeln. Das Problem sei hoch oben in der Luft aufgetreten, wie Abbi Reznicek, der das Video auf Twitter teilte, berichtete.

Video zeigt, wie sich Triebwerk auf und ab bewegt

Das Video wurde am 29. September 2019 veröffentlicht. Reznicek schrieb dazu: "Heute Morgen beim #DIA-Flug UA293. Das Triebwerk hatte während des Fluges eine Fehlfunktion." In dem Video ist deutlich zu erkennen, wie sich eines der Triebwerke stark auf und ab bewegt.

Das Video sei auf einem morgendlichen Flug vom US-amerikanischen Denver nach Orlando gedreht worden, wie das Portal Fox News berichtet. United Airlines bestätigte dies gegenüber dem Portal: Der Pilot des Fluges sei gezwungen gewesen, aufgrund eines technischen Problems mit einem der Triebwerke zum Denver International Airport zurückzukehren. In einer Erklärung hieß es: "Der United-Flug 293 von Denver nach Orlando kehrte aufgrund eines technischen Problems mit einem der Triebwerke zum Flughafen zurück. Der Flug landete sicher und rollte zu einem Gate, wo die Kunden normal abflogen. Die Kunden sind mit einem anderen Flugzeug nach Orlando geflogen."

Zudem teilte die Airline in Informationen an die Passagiere, die Reznicek in einem weiteren Tweet postete, mit: "Uns ist klar, dass die Rückkehr zum Abflughafen heute nicht Teil Ihrer Pläne war, also wissen wir es sehr zu schätzen, dass Sie durchgehalten haben. Unser Wartungsteam muss ein technisches Problem mit einem Motor in Ihrem Flugzeug lösen, bevor wir wieder abfliegen können. Wir tun unser Bestes, um Sie so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen."

Waiting to board a NEW plane. pic.twitter.com/UnP8T17PL8 — Abbi Reznicek (@AbbiReznicek) 29. September 2019

Eine weitere Info lautete: "Unser Wartungsteam benötigt mehr Zeit, als wir dachten, um die Arbeit zu beenden. Um Sie zu befördern, haben wir Ihrem Flug ein neues Flugzeug zugewiesen, das in Kürze aus Los Angeles ankommt. Sobald wir die Kabine vorbereitet haben, beginnen wir mit dem Boarding […]. Verspätungen sind sehr frustrierend und wir wissen Ihre Geduld sehr zu schätzen!"

sca