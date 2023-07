Touristenmassen vorprogrammiert: Die zehn überfülltesten Reiseziele im Sommer

Von: Franziska Kaindl

Sie haben keine Lust, sich im Sommerurlaub durch volle Gassen zu schlängeln und vor Sehenswürdigkeiten anzustehen? Dann sollten Sie sich von zehn Touristen-Hotspots fernhalten.

Viele Destinationen in Europa gehören nicht umsonst zu den beliebtesten Touristen-Hotspots überhaupt – sie warten mit beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, einer einzigartigen Geschichte oder tollen Aktivitäten auf. Allerdings bedeutet das auch oft, dass man dort nicht alleine ist. Und das wiederum bringt lange Schlangen vor Museen und Galerien, vollgestopfte Straßen sowie überteuerte Unterkünfte und Lebensmittel mit sich.

Touristenmagnete: Die überfülltesten Städte im Sommer

Welche Reiseziele besonders überfüllt sind, hat das Ferienhaus-Portal Holidu herausgefunden. Für die Analyse wurden statistische Daten zur Anzahl der jährlichen Touristen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 mit der Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt verglichen. Und es zeigt sich: Wer großen Touristenmaßen entgehen will, sollte vor allem das kroatische Dubrovnik meiden. Hier treffen im Schnitt 36 Touristen auf einen Einwohner – was auch daran liegt, dass die Stadt relativ dünn besiedelt ist. Bekanntheit erlangte die Destination als Kulisse der HBO-Serie „Game of Thrones“. Erst kürzlich machte sie Schlagzeilen, weil von einem Kofferverbot in der Altstadt die Rede war – was sich allerdings als falsch herausgestellt hat.

Dubrovnik, Kroatien – 36,0 Touristen pro Einwohner Venedig, Italien – 21,3 Touristen pro Einwohner Brügge, Belgien – 21,1 Touristen pro Einwohner Rhodos, Griechenland – 20,9 Touristen pro Einwohner Reykjavik, Island – 16,3 Touristen pro Einwohner Florenz, Italien – 13,5 Touristen pro Einwohner Heraklion, Griechenland – 13,4 Touristen pro Einwohner Amsterdam, Niederlande – 12,1 Touristen pro Einwohner Dublin, Irland – 11,3 Touristen pro Einwohner Tallinn, Estland – 9,6 Touristen pro Einwohner

Die Altstadt von Dubrovnik ist spätestens seit ihrem Auftauchen in „Game of Thrones“ ein Touristenmagnet. © Grgo Jelavic/Imago

Mit etwas Abstand dahinter folgt der Touristenmagnet Venedig. Pro Einwohner halten sich in der Regel 21,3 Touristen in der Stadt auf. Um den Ansturm an Urlaubern einzudämmen, hat die Stadt im August 2021 ein Verbot für die Durchfahrt von großen Kreuzfahrtschiffen durch das Stadtzentrum eingeführt. Obendrein müssen Tagestouristen seit dem 16. Januar 2023 eine Gebühr für den Eintritt in die Stadt zahlen.

Die drittüberfüllteste Stadt laut Holidu-Ranking ist Brügge in Belgien. Mit 21,1 Touristen pro Einwohner liegt die Stadt nur knapp hinter Venedig. Urlauber sind vor allem von der atemberaubenden mittelalterlichen Architektur, den kopfsteingepflasterten Straßen und den malerischen Grachten fasziniert. Nicht umsonst gehört die Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wer aber Menschenmassen umgehen will, sollte sich lieber ein anderes Reiseziel aussuchen – oder die Nebensaison wählen. Anfang Mai oder im September ist es immer noch warm, aber deutlich ruhiger an dem Touristen-Hotspot.