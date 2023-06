Hund, Katze, Schwein: San Francisco begrüßt Passagiere mit besonderen „Mitarbeitern“

Von: Anna Heyers

Teilen

Seit zehn Jahren ist die sogenannte Wag Brigade am Flughafen San Francisco tätig und sorgt für tierisch gute Laune. Neben Hunden, einem Hasen und einem Schwein ist nun auch ein Kater Teil des Teams.

An Flughäfen treffen in der Regel unterschiedliche Szenarien aufeinander. Während einige Passagiere zum Gate rennen, um ihren Flug nicht zu verpassen, versuchen andere, die Wartezeit auf drei Sitzen mit ein wenig Schlaf zu überbrücken. Dazwischen: sehr nervös wirkende Reisende, die versuchen, ihre Flugangst (unter der auch Piloten leiden können) in den Griff zu bekommen. Von der Welt um sie herum bekommen einige kaum etwas mit, so sehr müssen sie sich konzentrieren. Erst einmal in der Luft müssen sie auf Verständnis von Flugbegleitern hoffen.

Tierische Überraschung am Flughafen: kalte Nasen und flauschiges Fell

Wenn dann aber, ganz plötzlich, ein flauschiger Golden Retriever, ein grunzendes Schwein oder kuschelige Häschen auftauchen, schleicht sich schnell ein Lächeln aufs angespannte Gesicht. Für den Moment sind Angst und Stress vergessen. Die Tiere gehören alle zur sogenannten Wag Brigade (dt.: Wedel-Brigade) des Flughafens San Francisco (SFO). Sie sind Teil des Therapietier-Programms und sollen dabei helfen, das Reiseerlebnis angenehmer zu gestalten. Ganz besonders den Reisenden, denen es sonst schwerfällt. Neuestes Mitglied des tierischen Teams ist der Kater Duke Ellington Morris.

Wer die Tiere streicheln kann, der vergisst auch schon mal die Wartezeit, bevor es ins Flugzeug geht.

Inzwischen sorgen 20 Tiere für gute Laune am Flughafen

Nachdem die Organisation „San Francisco Animal Care and Control“ den hungrigen Streuner von den Straßen eingesammelt hat, stellte sich schnell heraus, dass Kater Duke besonders menschenbezogen, ruhig und entspannt war. Beste Bedingungen für ein Therapie-Tier. Zusammen mit Duke tragen noch 19 weitere Tiere zur guten Stimmung am Flughafen in San Francisco bei, darunter zahlreiche Hunde, ein Hase und ein Schwein.

Hausschwein LiLou gehört schon seit einigen Jahren zur Wag Brigade und vertreibt Flugängste und Stress im Nu. Immer in Uniform, versteht sich: eine Weste, auf der „Streichel mich“ (engl.: Pet me) steht. © San Francisco International Airport/dpa

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Von der Not in den Job – San Franciscos Flughafen-Tiere

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Alle tierischen Mitglieder der Wedel-Brigade sind Teil der San Francisco SPCA (Gesellschaft zur Verhinderung von Tierquälerei) – einer Organisation, die sich für den Schutz von Tieren vor Misshandlungen einsetzt. Sie helfen Tieren in Not, sorgen für Vermittlungen und geben Haltern zudem noch Tipps rund um Pflege und Erziehung. In Zusammenarbeit mit dem Flughafen startete die Gesellschaft im Dezember 2013 das Programm.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.