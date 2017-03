Staus an Ostern 2017: Auf diesen deutschen Autobahnen wird es eng

München - Hier drohen an Ostern 2017 Staus: Auf diesen deutschen Autobahnen kann es laut ADAC über die Feiertage eng werden.

Lange Staus und zeitraubende Wartezeiten, das kennt jeder, der mit dem Auto über die Feiertage in den Urlaub fahren möchte. Und die Ostertage, die in diesem Jahr vom Gründonnerstag, dem 13. April, bis zum Ostermontag am 17. April, sind, machen da kein Ausnahme. Damit Sie möglichst wenig in das Verkehrschaos geraten, erfahren Sie hier, welche Autobahnen sie meiden sollten und an welchen Tag der meiste Verkehr auf Deutschlands Autobahnen, zu erwarten ist. Wer diese Tipps berücksichtigt, der kann entspannter in die freien Tage starten:

Ostern 2017: Wann die Bundesländer Schulferien haben

Die Osterferien der einzelnen Bundesländer fangen 2017 nicht alle am selben Tag an. Vor allem in der Hansestadt Hamburg gibt es eigentlich keine richtigen Osterferien, sondern Frühjahrs-Ferien - und zwar bereits im März. Ostern 2017 fällt aber erst auf Sonntag, 16. April. Wer also aus dem Stadtstaat kommt, der kann sich höchstens über die Feiertage einen Kurztrip gönnen.

Wann in den einzelnen Bundesländern im Frühjahr 2017 die Osterferien beginnen, sehen sie hier in der folgenden Liste:

Baden-Württemberg: 10.04 - 21.04

Bayern: 10.04 - 22.04

Berlin: 10.04 - 18.04

Brandenburg: 10.04 - 22.04

Bremen: 10.04 - 22.04

Hamburg: 06.03 - 17.03

Hessen: 03.04 - 15.04

Mecklenburg-Vorpommern: 10.04 - 19.04

Niedersachsen: 10.04 - 22.04

Nordrhein-Westfalen: 10.04 - 22.04

Rheinland-Pfalz: 10.04 - 21.04

Saarland: 10.04 - 21.04

Sachsen: 14.04 - 22.04

Sachsen-Anhalt: 10.04 - 13.04

Schleswig-Holstein: 7.04 - 21.04

Thüringen: 10.04 - 21.04

Ostern 2017: Wann ist die Staugefahr am größten?

Obwohl sie an allen Tagen mit viel Verkehr rechnen müssen, gibt es doch zwei Tage, an denen erfahrungsgemäß die meisten Bürger unterwegs sind. Um Autofahrern ein möglichst staufreies Fahren zu ermöglichen, veröffentlicht der ADAC jährlich seinen Staukalender.

Für die Osterzeit kann man dort nachlesen, dass vor allem am Gründonnerstag voraussichtlich „sehr starker Verkehr mit längeren Stauungen“ zu erwarten ist. Wollen Sie also an diesem Tag in den Urlaub fahren, sollten sie vorher ihre Strecke ganz genau checken und mögliche alternative Routen bereit halten. Auch am Karfreitag sowie am Ostermontag warnt der ADAC vor starkem Verkehr und Stauungen. Etwas entspannter werden der Mittwoch 12.04 vor Osterbeginn sowie der Ostersamstag. Am beste fahren sie jedoch bereits am Dienstag vor Ostern los oder verkürzen die Ostereiersuche am Ostersonntag, denn an diesen beiden Tag sagt der ADAC keine erhöhte Staugefahr voraus. Dienstag und Mittwoch sind im übrigen in allen Ferienzeiten gute Tage, um mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, so der ADAC.

Müssen sie trotzdem am Gründonnerstag losfahren, dann könnten Sie auch durch die richtige Uhrzeit dem Stau etwas entgehen. Laut dem ADAC ist der Reiseverkehr vor Feiertagen vor allem von 13 Uhr bis 20 Uhr besonders hoch. Vielleicht lohnt es sich an diesem Tag auch einfach früh aufzustehen und so den zeitraubenden PKW-Schlangen zu entgehen.

Auf welchen Straßen ist die Staugefahr am größten?

Der ADAC hat für die bessere Planung der Reiseroute auch eine Karte veröffentlicht, auf der staureiche Gegenden eingezeichnet sind.

Wie die Karte zeigt, sind vor allem die Ballungszentren von Verkehrschaos betroffen. Am schlimmsten trifft es Nordrhein-Westfalen. Dort herrscht zwischen Essen, Dortmund, Düsseldorf, Wuppertal, Köln bis nach Maastrich akute Staugefahr.

Auch die Großstädte Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München sind von viel Verkehr betroffen. Gerade Reisende die über München nach Österreich fahren wollen, sollten sich eine alternative Route überlegen und nicht die A8/A10 über Salzburg nehmen. Auch Richtung Innsbruck runter nach Italien zeigt die Karte des ADAC hohe Staugefahr.

Im vergangenen Jahr hat der ADAC folgende deutsche Autobahnen aufgelistet, auf denen die Staugefahr über die Ostertage am größten ist.

Großräume Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart und München

A1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A2 Berlin - Hannover - Dortmund

A3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg - Berlin

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Wernach Italien, in die Schweiz oder nach Österreich will, der sollte auch die Hinweise des ADAC im letzten Jahr zu diesen Strecken beachten:

Österreich: A1 West-, A10 Tauern-, A12 Inntal-, A13 Brennerautobahn, S16 Arlberg-Schnellstraße, B179 Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen

Italien: A22 Brennerautobahn sowie die Straßen ins Puster-, Grödner- und Gadertal und in den Vinschgau

Schweiz: A2 Gotthard-Route, die A1 St. Gallen - Zürich - Bern und die Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz

Was man im Stau beachten muss

Auch wer im Stau steht, der muss einige Regeln beachten, die wir im Folgenden für Sie aufgelistet haben:

Wer genau weiß, dass er an einem staureichen Osterfeiertag einige Kilometer auf den Autobahnen vor sich hat, der kann sich auch darauf vorbereiten: Wasser, etwas zum Knabbern und ein Hörbuch oder gute Musik, lassen den Stau gleich schon erträglicher werden.