„Das wäre mein Alptraum“: Spontane Gesangseinlage im Flugzeug sorgt für gemischte Gefühle

Manchmal passiert an Bord eines Flugzeugs ganz Unvorhergesehenes. © Frank Sorge/Imago

Auf einem Flug nach Kapstadt kamen Passagiere kürzlich in den Genuss einer Gesangseinlage eines Universitätschors. Aber offenbar ist das nicht für jeden etwas.

Der Chor der Stellenbosch University sorgte bei einem Flug von Nigeria nach Kapstadt für unerwartete Unterhaltung: Spontan entschieden sich die Sänger dafür, den Passagieren ein kleines Ständchen zu singen. Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigen die circa 85 Chormitglieder mit ihrem Dirigenten. Ihre Version des Anti-Apartheid-Protestlieds „Weeping“ von Bright Blue sorgte laut dem Online-Portal Getaway für „Gänsehaut“.

Auf Bitte der Crew: Spontaner Chor-Auftritt im Flugzeug

„Wir waren noch müde von den Auftritten am Wochenende, aber die South-African-Airlines-Flugbegleiter hatten uns erkannt und uns gebeten, für sie zu singen“, sagte Dirigent André van der Merwe dem Portal News24. Der Chor war auf dem Rückweg von einer Reise nach Nigeria, wo sie bei der Beerdigung der Prinzessin Margaret Obaigbena aufgetreten waren. Es sei die erste Auslandsreise der Sänger seit dem Beginn der Corona-Pandemie gewesen. „Normalerweise scheue ich mich davor, in der Öffentlichkeit zu singen, und wir mussten den Rahmen, in dem wir uns befanden, respektieren, aber wir wurden höflich gebeten“, fügte von der Merwe hinzu.

Tolles Erlebnis oder aufdringliches Verhalten? Zwiegespaltene Meinungen zum Flugzeug-Auftritt

Auch auf Reddit wurde eine Aufnahme des Chorauftritts geteilt. Hier herrschte jedoch größtenteils andere Meinung zu der spontanen Aktion vor. „Das bringt mich überhaupt nicht zum Lächeln. Nicht jeder Ausflug ist ein Spaßtrip“, schreibt ein Nutzer auf der Plattform. Oder: „Der Gedanke, wie verärgert ich wäre, wenn das auf meinem Flug passieren würde, hat meinen Tag gerade noch schlimmer gemacht.“ Ein Großteil der Nutzer teilt die Auffassung, dass sie sich von dem Gesang auf einem Flug eher gestört gefühlt hätten. „Das wäre mein Alptraum“, fasst ein User seine Gedanken zusammen.

Anders sahen das aber offenbar die Passagiere, die tatsächlich Zeuge des Auftritts wurden: „Es war eine tolle Erfahrung, mitten im Flug aufzutreten... Wir haben es wirklich genossen. Das Feedback der Passagiere, einschließlich der Reaktionen in den sozialen Medien, ist herzerwärmend und sorgte für Demut“, berichtete ein Chormitglied laut News24. Geschmäcker sind eben doch verschieden.