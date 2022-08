Spanien-Wetter: Erneut extreme Hitze erwartet - Meteorologen warnen

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

In Spanien wird es noch einmal richtig heiß. Meteorologen haben eine Hitze-Warnung herausgegeben. © David Revenga

Spanien bereitet sich auf ein neues Hitze-Wochenende im August vor, auch für die Costa Blanca gilt eine Wetter-Warnung. Details zur Hitze im Sommer 2022 stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Wetter in Spanien: Hitze kommt zurück - Warnstufe Orange an der Costa Blanca

Madrid - Der Sommer 2022 in Spanien ist extrem: Der Juli war der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Für Mitte August rechnen die Meteorologen erneut mit extremer Hitze und haben eine Wetter-Warnung herausgegeben. Betroffen ist davon auch die beliebte Ferienküste Costa Blanca, wo die Temperaturen am Wochenende noch einmal kräftig ansteigen sollen. Wie heiß es in Spanien noch einmal wird und welcher der schlimmste Tag sein wird, verrät costanchrichten.com.

Nicht nur an Land, auch im Wasser macht sich die Hitze in Spanien bemerkbar. Das Mittelmeer ist ungewöhnlich warm, die Temperaturen liegen bei bis zu 5 Grad über dem im August üblichen Durchschnitt. In Valencia wurde jetzt eine Rekord-Temperatur gemessen.