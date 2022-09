Urlaub in Spanien: Maskenpflicht im Flugzeug bleibt auch im Herbst

Reisen und Corona

+ © Boris Roessler/dpa/Symbolbild Spanien hält an der Maskenpflicht fest, im Flugzeug müssen Passagiere Mund-Nasenschutz tragen. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Wer im Herbst Urlaub in Spanien plant, muss eine Corona-Maske einpacken, die Maskenpflicht im Flugzeug bleibt. Die Details stehen in diesem Artikel:

Madrid - Im Sommer ist Reisen wesentlich unkomplizierter geworden, Einreiseformulare oder 3G-Nachweis über Impfung, Genesung oder Test werden innerhalb der EU kaum noch verlangt. Wer Urlaub in Spanien gemacht hat, musste lediglich die Maskenpflicht im Flugzeug beachten. Deutschland will diese nun abschaffen, Spanien jedoch hält weiterhin daran fest. Wie die Maskenpflicht im Flugzeug in Spanien geregelt ist, weiß costanachrichten.com.

In Spanien gilt die Corona-Maskenpflicht auch im Herbst weiterhin in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, für Flugzeuge wird es keine Ausnahme geben. Außerdem muss der Mund-Nasenschutz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Arztpraxen sowie in Senioren-Einrichtungen und Apotheken getragen werden.