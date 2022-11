Gärten in Spanien: Deutscher erinnert an Paradies im Hinterland der Costa Blanca

Von: Anne Thesing

Teilen

In dem Garten im Hinterland der Costa Blanca wuchsen unzählige Irisblumen. © Thomas Schäfer

Ein deutscher Fotograf lässt die Erinnerung an den ehemals bedeutendsten Iris-Garten Spaniens aufleben. Mittlerweile ist das idyllische Paradies im Hinterland der Costa Blanca verwildert. Die ganze Geschichte lesen Sie in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Garten an der Costa Blanca: Deutscher erinnert an Paradies im Hinterland

25 Jahre ist es her, dass ein englisches Paar die erste Iris auf einem wilden Stück Land im Hinterland der Costa Blanca pflanzte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich daraus der bedeutendste Iris-Garten Spaniens. Doch als die beiden sich im Alter nach Frankreich zurückziehen wollten, fanden sie niemanden, der sich um ihr Paradies kümmern könnte und wollte. Der „Jardín“ geriet in Vergessenheit. Der deutsche Fotograf Thomas Schäfer blickt jetzt mit einer Zusammenstellung von Fotos auf diesen einzigartigen Garten in Spanien zurück, wie costanachrichten.com berichtet.

Dabei öffnen sich dem Betrachter nicht nur herrlich blühende Irisblumen und Rosen, der Deutsche erzählt auch die Geschichte der beiden Engländer und lädt den Betrachter zum Nachdenken ein. Die passende Hintergrundmusik: „Where have all the flowers gone?“.