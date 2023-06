Preiswert abkühlen: Welche Strände im Sommerurlaub 2023 am günstigsten sind

Von: Franziska Kaindl

Eine frische Meeresbrise genießen, aber möglichst schonend für den Geldbeutel – wo ist das möglich? Unter den Top 10 der günstigsten Strände befindet sich auch ein deutscher.

Im Sommerurlaub sehnen sich viele Reisende nach Sonne und Meer – am besten zum kleinen Preis. Wie wäre es da, bei ihrer Suche nach dem perfekten Urlaubsort nicht nur auf die Unterkunftskosten zu schauen, sondern auch darauf, welche Strände am günstigsten sind? Schließlich schlagen Lebensmittel vor Ort oft noch einmal kräftig zu Buche. Eine Untersuchung von Omio, einer Buchungsplattform für Bahn, Bus und Flug offenbart die günstigsten Strände für den Sommer 2023.

Sommerurlaub 2023: Sparen am Strand – bei Bier, Eis und Wasser

Gerade in Urlaubsregionen sind die Preise oft noch einmal deutlich teurer als anderswo. Ein kühles Bier, eine Kugel Eis zur Erfrischung, ein Snack für zwischendurch oder eine Flasche Wasser für den trockenen Hals – und schnell ist man am Strand wieder ein wenig Geld losgeworden. Omio hat untersucht, an welchen Stränden diese vier Lebensmittel besonders günstig zu erwerben sind. In Kombination mit den Sommertemperaturen vor Ort und den Besucherbewertungen ergibt sich daraus ein Ranking der preiswertesten Strände. Insgesamt 75 wurden genauer unter die Lupe genommen.

Die Top 10 der preiswertesten Strände 2023

Platz Strand Reiseziel Eis Wasser Bier Snack 1. Kleopatra Beach Alanya, Türkei 0,12 Euro 0,37 Euro 1,61 Euro 5,13 Euro 2. Long Beach Ulcinj, Montenegro 1,20 Euro 0,76 Euro 0,70 Euro 6,00 Euro 3. Strand von Primorsko Primorsko, Bulgarien 1,01 Euro 0,58 Euro 0,79 Euro 6,13 Euro 4. Playa de Ses Illetes Formentera, Spanien 0,90 Euro 0,76 Euro 0,93 Euro 14,00 Euro 5. Goldstrand Varna, Bulgarien 0,91 Euro 0,54 Euro 0,79 Euro 7,66 Euro 6. Side Halk Beach Side, Türkei 1,00 Euro 0,19 Euro 1,76 Euro 2,61 Euro 7. Strand von Heringsdorf Usedom, Deutschland 2,00 Euro 1,13 Euro 0,94 Euro 7,00 Euro 8. Yashi Beach Bodrum, Türkei 0,49 Euro 0,28 Euro 1,83 Euro 5,60 Euro 9. Fig Tree Bay Protaras, Zypern 1,90 Euro 0,69 Euro 1,08 Euro 12,00 Euro 10. Plage d'Agadir Agadir, Marokko 0,92 Euro 0,52 Euro 2,10 Euro 3,20 Euro

Der Kleopatra Beach in der Türkei kommt Urlaubern am günstigsten. © ingimage/Imago

Das Ergebnis: Der Sandstrand Kleopatra Beach im türkischen Badeort Alanya ist der günstigste Strand für eine Abkühlung in diesem Sommer. Eine große Flasche Wasser gibt es hier schon für rund 37 Cent, eine Kugel Eis kostet umgerechnet nur schlappe 12 Cent. Aber auch andere beliebte Strände an türkischen Urlaubsorten schneiden gut ab: Am Side Hulk Beach in Side zahlen Urlauber nur 19 Cent für eine Wasserflasche und 2,61 Euro für einen Snack – das beschert ihm den 6. Platz im Ranking. Ebenfalls zu den günstigen Stränden gehört der Yashi Beach im Urlaubsort Bodrum. Besonders günstig ist hier auch das Eis mit 49 Cent pro Kugel.

Den 2. Platz im Gesamtranking sichert sich aber ein Strand in der Gemeinde Ulcinj in Montenegro: Der Long Beach ist der längste Sandstrand des Landes und besonders günstig für Urlauber. Während eine Kugel Eis zwar 1,20 Euro kostet, sparen Reisende beim Wasser (76 Cent) und beim Bier (70 Cent). Auf Rang 3 folgt der Strand von Primorsko in Bulgarien – ein Wasser schlägt mit nur 58 Cent zu Buche.

Die günstigsten Strände 2023 in Deutschland

Unter den günstigsten Stränden für den Sommerurlaub befindet sich auch einer aus Deutschland: Der Strand von Heringsdorf auf der Insel Usedom sicherte sich für seine preiswerten Lebensmittel den 7. Platz im Ranking. Bier gibt es hier schon für 94 Cent pro Flasche. Erwähnenswert ist auch noch der Timmendorfer Strand an der Ostsee, der es mit dem 12. Platz nicht mehr ganz unter die Top 10 geschafft hat.