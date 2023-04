Wohin soll es gehen? Die drei beliebtesten Reiseziele für den Sommerurlaub 2023

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Während die einen ihren Sommerurlaub bereits geplant haben, sind andere gerade noch dabei. Einige beliebte Reiseziele kristallisieren sich aber schon heraus.

Sonne, Strand und Meer – das ist auch in diesem Jahr wieder die Devise vieler Urlauber. Und bei den Reisezielen gibt es 2023 ebenfalls nur wenige Überraschungen, wie Reiseveranstalter meinen. Top-Destination ist laut Tui nämlich das Mittelmeer, allen voran die türkische Riviera, Mallorca und die griechischen Inseln. „Die Reisenden aus Deutschland sind ihren Favoriten treu“, sagt ein Sprecher laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Mallorca, Griechenland, Türkei: Klassiker bleiben weiterhin beliebt bei deutschen Urlaubern

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei anderen großen Reiseveranstaltern wie DER Touristik ab, zu dem die Marken Dertour, ITS und Meiers Weltreisen gehören. Als meistgebuchte Urlaubszielen auf Kurz- und Mittelstrecke wurden hier die Länder Spanien, Türkei, Griechenland und Italien aufgeführt. Auch für Urlaub in Deutschland besteht demnach eine große Nachfrage. Bei Fernreisen liegen hingegen Nordamerika, die Karibik, die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand und Destinationen im Indischen Ozean vorne.

Die türkische Riviera gehört weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. © Fokke Baarssen/Imago

Der Flugreiseanbieter Alltours sieht ebenfalls Mallorca, die türkische Riviera und die griechischen Inseln weit vorne – hinzukommen die Destinationen Kanaren und Ägypten. Alle Länder am Mittelmeer sind auch bei der Anex Gruppe (u.a. Öger Tours, Neckermann) Spitzenreiter bei den Vorausbuchungen für den Sommer 2023. Diese liegen im Vergleich zum Vorjahr sogar um 115 Prozent höher.

Die Lust nach Auslandsreisen ist bei den Deutschen groß – doch auch innerhalb der Heimat besteht je nach Reiseveranstalter weiterhin eine Nachfrage. Im letzten Jahr verbrachten 27 Prozent der Bundesbürger ihren Urlaub in Deutschland, wie die aktuelle Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zeigt. Die übrigen 73 Prozent sind ins Ausland gereist. Ähnlich könnte es auch wieder in diesem Jahr aussehen.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

Sommerurlaub 2023: Wo Reisende mit gestiegenen Kosten rechnen müssen

Nach Corona- und Energie-Krise befürchteten viele, dass ein Urlaub in diesem Jahr unbezahlbar werden könnte. Und teurer könnte es tatsächlich in einigen Bereichen werden: So stellte das Vergleichsportal Idealo bereits kurz vor Jahreswechsel fest, dass die meisten Airlines ihre Preise für Flüge angehoben haben – bei Lufthansa beispielsweise um 41 Prozent. Auch Ferienhausvermieter verlangen laut dem Deutschen Ferienhausverband im Durchschnitt sechs Prozent mehr. Wer etwas sparen will, sollte daher früh buchen oder sich ein günstigeres Reiseziel suchen – Albanien gilt zum Beispiel als Geheim-Tipp für einen Sommerurlaub.