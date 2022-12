Sommerurlaub 2023: Günstige Reiseziele in Spanien, Kroatien oder Griechenland

Von: Anne Hund

Wo soll die Reise im kommenden Jahr hingehen? Eine Auswertung hat ergeben, welche Destinationen sich bei einer Pauschalreise finanziell lohnen könnten.

Spanien, Kroatien, Griechenland: Sie alle gelten als gern besuchte Urlaubsländer. Dort ist es in der Regel nicht nur deutlich wärmer als hierzulande. Sondern man kann – sofern man früh genug bucht – dort vergleichsweise günstig seine Sommerferien verbringen. Darüber berichtet Reisereporter.de unter Berufung auf eine Auswertung des Vergleichsportals Check24.

In dem Bericht werden fünf Urlaubsziele für zwei Wochen Pauschalreise mit zwei Erwachsenen im Sommer 2023 vorgestellt. Nicht nur Destinationen in den genannten Länder sind bei den günstigsten Durchschnittspreisen laut der Auswertung (bezogen auf eine Anreise im Zeitraum zwischen 21. Juni und 23. September 2023) vorne mit dabei.

Pauschalreisen im Sommer 2023: Günstige Reiseziele laut Vergleich

1. Costa Barcelona (Spanien)

Die Costa Barcelona ist mit mehr als einhundert Kilometern Stand ein beliebtes Urlaubsziel zum Baden und Erholen. An dem Küstenstreifen gibt es je nach Geschmack lange und breite Strände wie die von Santa Susanna, Calella oder Castelldefels. Sowie kleinere und etwas verborgenere Strände, darunter La Vinyeta und Garraf. Die Stadt Barcelona eignet sich dabei gut für einen Tagestrip. Nicht weit entfernt davon liegt zum Beispiel der Naturpark Montsen, ein Erlebnis für Naturliebhaber und Wanderer. „Eine Zwei-Wochen-Pauschalreise für zwei Erwachsene kostet an der Costa Barcelona im Durchschnitt laut Check24 nur etwas mehr als 1.700 Euro“, berichtet Reisereporter.de.

Spanien ist ein beliebtes Urlaubsland. Hier genießen Menschen einen sonnigen Tag am Strand von Arenys de Mar, nicht weit von Barcelona entfernt. (Archivbild) © Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/picture alliance/dpa

2. Euböa (Griechenland)

Wer für den kommenden Sommer auf der griechischen Insel Euböa einen zweiwöchigen Pauschalurlaub für zwei Erwachsene plane, zahle „im Durchschnitt 1.716 Euro“, schreibt das Reiseportal. Die Insel, wo viele Griechen ihre Ferien verbringen, gilt als besonders ursprünglich und gilt unter Kennern als Geheimtipp. Entweder man sonnt sich an den schönen Küstenstränden und badet in kristallklarem Wasser. Oder genießt den grüneren Teil im Norden der Insel.

3. Krk (Kroatien)

Die Insel Krk in Kroatien ist bekannt für ihre zahlreichen Strände, darunter viele natürliche Buchten. Aber auch für die schönen alten Fischerdörfer. Zu den größeren Urlaubsorten auf der Insel zählen Krk Stadt, Malinska, Baska und Punat. In den Gassen kann man nach einem Tag am Meer flanieren, oder abends schön essen gehen. „Einen Zwei-Wochen-Pauschalurlaub auf Krk gibt es für zwei Erwachsene laut Check24 für durchschnittlich etwa 1.770 Euro,“ heißt es in dem Bericht.

4. Venetien (Italien)

Entweder man genießt einen Badeurlaub in der Region an einem der Strände vom Golf von Venedig – oder man hält auf der Italien-Reise schon vorher an und hüpft weiter nördlich in den Gardasee, wo man im Gebirge auch gut wandern oder radeln kann. Im Durchschnitt zahle man für zwei Wochen Pauschalreise in die Region für zwei Erwachsene „knapp 1.800 Euro“, schreibt Reiseporter.de. Einen Besuch wert ist natürlich die berühmte Stadt Venedig.

5. Monastir (Tunesien)

Im belebten Badeort Monastir mit seiner Altstadt kann man nach einem Marktbesuch am Sandstrand entspannen und im warmen Mittelmeer baden. Die tunesische Küstenstadt liegt im Süden des Golfs von Hammamet. Besonders sehenswert ist Ribat, die alte Festung von Monastir. In der Umgebung gibt es viele schöne Buchten mit Stränden. Auch Palmen dürfen in den touristischeren Gebieten nicht fehlen. „Ein Sommerurlaub in Monastir kostet für zwei Erwachsene bei einer Zwei-Wochen-Pauschalreise im kommenden Jahr durchschnittlich etwas mehr als 1.800 Euro“, so das Fazit von Reisereporter.de.