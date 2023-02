Packliste für den Skiurlaub: Was Sie für die Pistengaudi brauchen

Von: Franziska Kaindl

Ab in die Kälte: Für einen Skiurlaub ist warme Kleidung und eine gute Skiausrüstung das A und O. Was Sie beim Packen nicht vergessen sollten.

Schneebedeckte Gipfel, kuschelige Berghütten und rasante Pisten-Abenteuer: Der Winter ist die perfekte Zeit zum Skifahren und Snowboarden in den Bergen. Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie jedoch eine Packliste erstellen, um nichts Wichtiges zu vergessen – von der Skiausrüstung bis hin zu Reisedokumenten müssen Sie an vieles denken.

Packen für den Skiurlaub: Was zur Skiausrüstung gehört

Skier

Skistöcke

Skischuhe

Skihelm

Skibrille

Rückenprotektor

Skitasche

Wachs und Skiwachs-Bügeleisen

Skischuhwärmer

Die Skiausrüstung besitzen Sie entweder selbst oder leihen Sie am Skiort aus. Aber wann ist es überhaupt sinnvoll, eine eigene Skiausrüstung zu besitzen? Branchenportale wie Snowtrex.de oder Snowplaza.de rechnen mit circa 30 Euro Leihgebühr pro Tag für ein paar Skier. Ein Performance-Ski-Set inklusive Bindung gibt es am Ende der Saison schon ab rund 400 Euro – daher rechnet sich ein Kauf in der Regel, wenn Sie mindestens zwei Wochen im Jahr im Skiurlaub verbringen. Der Vorteil einer eigenen Ausrüstung ist zudem, dass diese perfekt zu Ihrer Körpergröße und Ihrem Können passt.

Ein Abenteuer in den Bergen will gut vorbereitet sein. © Josu Acosta/Imago

Wer im Jahr weniger als zwei Wochen Ski fährt oder Anfänger ist, ist auch mit einem Leihset gut beraten. Das Leihmaterial befindet sich in der Regel in einem guten Zustand und ist top-aktuell. Außerdem können Sie verschiedene Modelle ausprobieren, um herauszufinden, welche sie am liebsten mögen. Ein weiterer Faktor ist der Transport: Wenn Sie Ihre eigene Skiausrüstung mitbringen, müssen Sie je nach Anreiseform möglicherweise zusätzliche Gebühren für Übergepäck oder größere Mietwagen bezahlen. Wenn Sie die Ausrüstung ausleihen, können Sie in der Regel die Skiausrüstung direkt am Skigebiet abholen und abgeben, was bequemer ist.

Packliste: die richtige Kleidung für den Skiurlaub

Abgesehen von der Skiausrüstung brauchen Sie auch warme Kleidung, die Sie auf und abseits der Piste vor der Kälte schützt. Achten Sie immer auf das Wetter, um je nach Bedarf zusätzliche Schichten hinzufügen oder ausziehen zu können.

Kleidung für die Piste:

Skihose

Skijacke

Thermounterwäsche



Fleecepullover oder -jacke

Skisocken

Stirnband oder Ohrenschützer

Schal oder Buff

Handschuhe oder Fäustlinge

Kleidung für die Unterkunft oder unterwegs:

Wärmende Kleidung für nach dem Skifahren (z.B. Pullover, Hose)

Badekleidung für das Schwimmbad oder den Spa

Pyjama

Socken

Unterwäsche

Packliste für Skiurlaub: Hygieneartikel, die Sie nicht vergessen sollten

Zu jeder Packliste gehört ein gewisses Standardrepertoire an Hygieneartikeln, das bei jeder Reise dabei sein muss – egal, ob Skiurlaub, Städteausflug oder Strandauszeit. Folgendes sollten Sie in die Tasche einpacken:

Zahnbürste und Zahnpasta

Seife oder Duschgel

Shampoo und Conditioner

Deodorant

Feuchtigkeitscreme

Lippenbalsam mit UV-Schutz

Handcreme

Nagelknipser und Nagelfeile

Haarbürste oder Kamm

Rasierer und Rasiercreme (für Männer)



Damenhygieneprodukte (für Damen)

Denken Sie daran, dass Sie einige der oben genannten Gegenstände in Reisegröße oder in wiederverwendbaren Behältern kaufen können, um Platz und Gewicht zu sparen. Außerdem können Sie auch in den meisten Hotels oder Skiresorts Hygieneartikel kaufen, falls Sie etwas vergessen haben sollten.

Wichtige Dokumente und essenzielle Gegenstände

Bei jeder Reise sollten Sie darauf achten, dass Sie alle Ihre wichtigen Dokumente bei sich haben – umso mehr, wenn es ins Ausland geht. Viele beliebte Skigebiete befinden sich nämlich nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich, Frankreich oder der Schweiz. Abgesehen davon sollten Sie Ihre elektronischen Geräte und die Reiseapotheke nicht vergessen. Hier eine Übersicht an essenziellen Gegenständen für die Packliste:

Reisepass oder Personalausweis (falls erforderlich)

Führerschein (falls Sie einen Mietwagen benötigen)

Reiseversicherungspolice (falls vorhanden)

Geld, Kreditkarten und/oder Reiseschecks

Medikamente

Erste-Hilfe-Kit

Notfall-Kontaktinformationen und medizinische Informationen

Skitickets oder Skipässe

Handy und Ladegerät



Kamera oder Videogerät

Rucksack oder Tasche für Tagesausflüge

Trinkflasche und/oder Snacks für unterwegs

Eventuell: Schneeketten für das Auto

