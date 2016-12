Das sind die fünf hilfreichsten Apps für Städtetrips

Entspannter die Reise planen

+ © Kruger Media Apps helfen im Sightseeing-Trubel oftmals weiter. So finden Sie mit Ihrem Smartphone schnell und einfach passende Locations. © Kruger Media

Weihnachtsshopping in New York oder Party-Wochenende in Paris: Städtetrips sind im Winter sehr beliebt. Um sich zurecht zu finden, helfen diese fünf Apps am besten.

Wo ist der coolste Nachtclub, wo das schönste Café? Wer schon einmal in einer fremden Stadt war, der weiß, wie schwierig es manachmal ist, Sehenswürdigkeiten oder besondere Locations zu finden. Doch in Zeiten des Smartphones ist dieses Problem so gut wie gelöst: Apps wie Tripwolf oder Uber machen Städtetrips wieder entspannter und helfen bei der Planung.