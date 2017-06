Signaltöne im Flugzeug: Das bedeuten sie wirklich

Wer schon einmal geflogen ist, kennt sie: die Signaltöne, die immer wieder während des Fluges erklingen. Woher die "Bing"-Geräusche wirklich rühren.

Die Maschine ist gestartet, Sie befinden sich bald in maximaler Flughöhe - da ertönt es auch schon: Ein "Bing". Und auch im weiteren Verlauf des Fluges ertönen immer wieder derartige Geräusche. Hier erfahren Sie, was Sie wirklich bedeuten.

Natürlich sind diese Geräusche nicht zufällig: Im Flugzeug ertönen unterschiedlichste Signaltöne, die Passagiere oft nur unbewusst wahrnehmen. Diese Geräusche haben alle eine wichtige - und vor allem unterschiedliche - Bedeutung.

Anschnallzeichen werden von Geräusch begleitet

Hat das Flugzeug seine Flughöhe erreicht, erlischt das Anschnallzeichen und wird dabei von einem kurzen, einzelnen "Bing"-Geräusch begleitet. Das heißt, Sie dürfen nun, zum Zwecke eines Toilettengangs etwa, den Sitzplatz verlassen. Dennoch: Sobald Sie an Ihren Sitzplatz zurückkehren, sollten Sie sich wieder anschnallen. Turbulenzen können schließlich jederzeit auftreten.

Geheime Signale: Notausgangsschilder & Co.

Wie die Fluggesellschaft Qantas Airways gegenüber dem Newsportal Huffingtonpost berichtet, gibt es weitere Töne, die alle eine wichtige Bedeutung für die Crew haben. In einigen Flugzeugen führt beispielsweise das Aus- und Einfahren des Fahrwerks zum aufleuchten oder erlöschen der Beleuchtung an den Notausgangs-Schildern. Das ist oftmals mit einem Signalton verbunden.

Fluggesellschaften haben eigene Signal-Codes

Jede Fluggesellschaft hat aber ihre ganz eigenen Sound-Codes, so Airbus-Sprecherin Kara Evanko gegenüber HuffPost. Bei United Airlines beispielweise bedeutet ein einzelnes Läuten abseits von den genannten Gründen zudem, dass ein Passagier von seinem Platz aus um Hilfe bittet. Ein doppeltes Läuten, das an ein "Ding-Dong" erinnert, bedeutet dagegen, dass Piloten und Flugbegleiter sich gegenseitig auf dem Inflight-Call-System anrufen, so United-Sprecher Jonathan Guerin gegenüber der Huffingtonpost.

Wie Pilot Patrick Smith erklärt, könnte das gleiche Geräusch bei anderen Fluggesellschaften etwa bedeuten, dass das Flugzeug 10.000 Fuß Flughöhe erreicht hat. Auch möglich: Passagieren ist es nun erlaubt, technische Geräte zu verwenden.

Kommunikation der Crew mit den Piloten

Wie ein Sprecher der American Airlines mitteilt, stellen die unterschiedlichen Töne auch eine geheime Kommunikation zwischen Flugbegleitern und Piloten dar. Meist handelt es sich dabei um herkömmliche Abläufe während eines Fluges.

Bei Flugangst können Passagiere also beruhigt sein: Die Signaltöne dienen der Kommunikation an Bord und bedeuten in den allermeisten Fällen nicht, dass etwas Außergewöhnliches an Bord geschieht.

