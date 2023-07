Nicht allein aus Nettigkeit: Warum legen manche Hotels Schokolade aufs Bett?

Von: Anna Heyers

Teilen

Wissen Sie, warum manche Hotels Schokolade aufs Kopfkissen legen? Hollywood-Star Cary Grant hat bei der Tradition angeblich eine tragende Rolle gespielt.

Haben Sie jemals ein Hotelzimmer betreten und eine kleine Schokolade auf Ihrem Kissen vorgefunden? Diese charmante Tradition hat sich zu einem beliebten Brauch in Hotels weltweit entwickelt. Doch woher stammt die süße Geste und was steckt dahinter?

In diesem Artikel erkunden wir die Geschichte der Schokolade auf dem Hotelkissen und enthüllen den wahren Grund dahinter. Lehnen Sie sich zurück, gönnen Sie sich einen kleinen Schokoladengenuss und begleiten Sie uns auf eine Zeitreise, um das Geheimnis der Schokolade auf dem Hotelbett zu lüften.

Verbreitet oder Luxus? Die Praxis der Schokolade auf dem Kissen

Fragen Sie sich, ob Schokolade auf dem Kissen in jedem Hotel zu finden ist oder ob es sich um einen Brauch in teuren Luxushotels handelt? Die Wahrheit ist, dass diese Geste nicht auf Luxushotels beschränkt ist. Die Anwesenheit von Schokolade auf dem Kissen allein ist kein zuverlässiger Indikator für die Qualität eines Hotels. Es gibt viele andere Faktoren, die bei der Bewertung eines Hotels berücksichtigt werden sollten.

Schokolade auf dem Kopfkissen – eine Tradition, die wir offenbar einem verliebten Schauspieler und einem aufmerksamen Hotelmanager zu verdanken haben. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Tipp: Als Gast nicht nur das Kissen genau anschauen, auch die Handtücher.

Vermeintlicher Ursprung: Cary Grant und das Mayfair Hotel

Die Ursprünge dieser Tradition lassen sich laut Reiseexperten in der US-amerikanischen Stadt St. Louis finden. In den 1950er-Jahren buchte der Hollywood-Star Cary Grant die Penthouse-Suite im luxuriösen Mayfair Hotel in St. Louis. Der bekannte Schauspieler, der in Filmen wie „Arsen und Spitzenhäubchen“, „Unternehmen Petticoat“ und „Über den Dächern von Nizza“ oder „Verdacht“ mitwirkte, traf sich heimlich mit einer Geliebten in dem Hotel. Der Legende nach legte er eine Spur aus Pralinen vom Wohnzimmer bis hin zu seinem Kopfkissen, wie zum Beispiel auch Travelscout24 und Reisereporter schreiben.

Wien auf dem Thron: Die lebenswertesten Städte der Welt ohne deutsche Metropolen in den Top 10 Fotostrecke ansehen

Übrigens: Wissen Sie, was in Hotels am häufigsten mitgenommen wird?

Eine charmante Geste wird zur Tradition

Ein Hotelmanager bemerkte diese romantische Geste des attraktiven Hollywood-Stars und übernahm sie als herzliche Begrüßung für seine Hotelgäste. Andere Unterkünfte in den USA und weltweit folgten diesem Beispiel und so entstand eine Tradition, die bis heute anhält. Interessanterweise wurde diese Willkommensgeste im Mayfair Hotel zeitweise eingestellt, aber nach der Übernahme durch Marriott im Jahr 2014 und der Umbenennung in Magnolia St. Louis wurde sie wieder eingeführt.

Wenn Sie also das nächste Mal eine kleine Schokolade auf Ihrem Hotelbett finden, wissen Sie nun, dass eine faszinierende Geschichte hinter dieser süßen Überraschung steckt.

Übrigens: Wussten Sie, dass Sie unter gewissen Umständen auch nach dem Check-out noch im Hotel-Pool schwimmen können?

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.