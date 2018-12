Riesige Hände? Auf diesem scheinbar idyllischen Urlaubsfoto stimmt etwas nicht

Gerade im Urlaub entstehen oftmals die lustigsten Schnappschüsse. Auch bei diesem hier brauchen Betrachter erstmal eine ganze Weile, bis sie sehen, was wirklich los ist.

Immer wieder tauchen im Netz ungewöhnliche Urlaubsfotos auf, die erst auf den zweiten Blick enthüllen, was da eigentlich vor sich geht. Auch dieses Foto zählt dazu. Und alle fragen sich: Wo kommen diese riesigen Hände her?

Urlaubsfoto: Riesige Hände ragen aus dem Sand am Strand - oder nicht?

Ob obszöne Details, die sich als völlig harmlos entpuppen, oder scheinbar harmlose Fotos, die es in sich haben: Im Netz, und nicht zuletzt auf dem Portal Reddit, kursieren immer wieder Bilder, die Betrachter zunächst völlig verwirren, bis sie erkennen, worum es sich wirklich handelt.

Auch aktuell ist wieder ein solches Bild im Umlauf, das von "u/xenmate" gepostet wurde. Darauf zu sehen eine Frau am Strand. So weit so gut. Doch neben ihr ragen zwei riesige Hände aus dem Sand, so scheint es.

Lesen Sie hier: "Was machen die denn da": Ist dieses Urlaubsfoto wirklich so harmlos, wie es scheint?

Bei längerer Betrachtung aber erkennt man: Im Sand ist eine Erhöhung, hinter der sich jemand zu verstecken scheint. Nur die Hände sind sichtbar und wirken durch die Perspektive enorm groß. Zudem hebt sich der Sand der Erhöhung kaum vom dem Teil des Strandes ab, auf dem die Frau steht. Und schon ist eine optische Täuschung erzeugt.

Hier finden Sie weitere lustige, erstaunliche oder merkwürdige Urlaubsfotos

Auch interessant: Die schönsten Reiseziele 2019: Deutschland räumt Spitzenposition ab.

sca