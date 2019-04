"Repo-Kreuzfahrt": So sparen Sie Geld auf der Karibik-Kreuzfahrt - mit diesem genialen Trick

Kreuzfahrten liegen im Trend, sind aber keine ganz kostengünstige Variante von Urlaub. Mit welchem Trick Sie sich ganz einfach viel Geld sparen, lesen Sie hier.

Kreuzfahrtreisen zählen zu den teureren Arten von Urlaub. Doch das muss nicht sein. Denn mit ein paar einfachen Tricks sparen Sie auf der Kreuzfahrt viel Geld.

Diese Faktoren spielen hinsichtlich Kosten auf der Kreuzfahrtreise eine große Rolle

Zunächst müssen Reisende natürlich beachten, dass die Kosten für eine Kreuzfahrt saisonal steigen und fallen. Wer antizyklisch unterwegs ist, der kann sich hierbei schon Geld sparen. Dazu kommt natürlich auch der Faktor der Beliebtheit: Wer beliebte Routen bucht, muss tiefer in die Tasche greifen als für unbekanntere Touren.

Zudem verriet Ian Crawford von Cruise Deals, dass so genannte "Repo-Kreuzfahrten" eine tolle Möglichkeit seien, Geld zu sparen. Die meisten Reisenden haben nur noch nie von ihnen gehört. "Wenn Sie einen längeren Urlaub machen, bieten Neupositionierungen von Kreuzfahrten einen unschlagbaren Preis", so der Experte gegenüber dem britischen Portal Express.

Lesen Sie hier: Kreuzfahrt-Passagiere stecken in Aufzug fest: Eine Stunde verspottet und dann von Bord geworfen?

"Repo-Kreuzfahrten": Was ist damit genau gemeint?

"Repo" ist die Abkürzung des englischen Wortes "Repositioning", was auf Deutsch so viel heißt wie Neupositionierung. Es sind damit also diejenigen Kreuzfahrten gemeint, die sich von ihrer Winterbasis in der Karibik verabschieden. Sie überqueren dann mehrere Tage den Atlantik, bevor sie ihre Sommerbasis in Europa erreichen.

Es handelt sich bei "Repo-Kreuzfahrten" also um einen Saisonwechsel. Wer eine derartige Fahrt bucht, spart sich laut Crawford eine Menge Geld. Interessierte müssten allerdings relativ spontan reagieren, um an einer derartigen Kreuzfahrt teilzunehmen.

Lesen Sie hier: Ein Verbrechen gibt es auf Kreuzfahrtschiffen besonders häufig - und es ist nicht Diebstahl.

Mit mehreren vollen Tagen, die sich das Kreuzfahrtschiff auf hoher See befindet, können Passagiere auf einer "Repo-Kreuzfahrt" aber mal richtig entspannen und die Angebote auf dem Schiff voll ausnutzen. "'Repo-Kreuzfahrten' bieten die perfekte Mischung aus Stopps und Tagen auf See, so dass die Gäste ihre Reise damit beginnen können, jeden Tag ein neues Ziel zu erkunden, bevor sie dann die völlige Entspannung auf dem Atlantik genießen können."

Auch interessant: Kreuzfahrt-Mitarbeiter deckt auf: Das ist die schlimmste Kabine, die Sie buchen können.

sca