Reiseziele 2023: Lonely Planet kürt die schönsten Strände Europas

Deutschland ist nicht in den Top 20, dafür aber das Vereinigte Königreich. Den schönsten Strand hat 2023 Norwegen, obwohl das Wasser dort nur 15 Grad hat.

Es ist Sommer und der Strand ruft. Also ab in den Camper oder in den Flieger und auf zum nächsten Badeurlaub. Aber welches Ziel sollte man anpeilen? Wer keine Lust auf überfüllte Strände hat, sollte die gängigen Touristen-Spots wie den Ballermann oder Lloret de Mar vielleicht eher meiden, die schon 2014 laut HolidayCheck zu den überfülltesten Stränden in Europa gehörten.

Wer stattdessen die Ruhe und Urlaubsstimmung an einem richtig schönen Strand genießen will, der kann sich nach der Empfehlung von Lonely Planet richten. Der australische Verlag für Reise- und Sprachführer hat auch dieses Jahr wieder eine Top 20 der schönsten Strände in Europa aufgestellt.

Gewinner Norwegen: Der schönste Strand liegt auf den Lofoten

Denkt man an Strandurlaub, kommen vielen Menschen als erstes Bilder von Spanien, Italien oder Griechenland in den Sinn. Sonne, Sonnenschirme und warmes Wasser sind das Klischee-Bild des perfekten Sommerurlaubs. Tatsächlich sind diese Länder auch in der Top 20 von Lonely Planet vertreten – den ersten Platz holt sich aber überraschend ein Land viel weiter im Norden: Norwegen.

Der Haukland Beach auf den Lofoten in Norwegen besticht mit dem verzaubernden Anblick der Nordlichter. Da ist auch das kalte Wasser nicht mehr so schlimm. © Imago

Auf der Inselgruppe der Lofoten in Norwegen gibt es den Haukland Beach, der laut dem Reiseportal zusammen mit dem Rest der Nordwest-Küste „wie das Rückgrat eines Drachen aus dem norwegischen Meer aufragt“. Hier erlebe man den „arktischen Traum“, denn es gibt nicht nur den typischen Sand und das Meer, sondern zur richtigen Zeit auch die beeindruckenden Nordlichter zu bestaunen.

Norwegen hat also das ganze Jahr über etwas zu bieten: Nordlichter im Winter und im Sommer den 24-Stunden-Strandtag, wenn die Sonne im Norden nicht untergeht. Da nimmt man es auch gern in Kauf, dass das Wasser hier nie wärmer wird als etwa 15 Grad.

Überraschung: Deutschland nicht in den Top 20 der schönsten Strände, dafür aber UK

Aus deutscher Sicht fällt die Top 20 der schönsten Strände Europas dieses Jahr enttäuschend aus. Nicht einmal wurde Deutschland genannt, dabei gibt es an der Nord- sowie Ostsee-Küste zahlreiche Strände, die sicherlich ebenfalls ihre Schönheit und ihren Reiz haben.

Der West Beach auf der schottischen Insel Berneray im Nordatlantik schaffte es auf Platz 3 von Europas schönsten Stränden. © Martin Zwick/Imago

Überraschenderweise schaffte es dagegen die kühle UK-Küste gleich zweimal in die Top 20 – und platzierte sich sogar richtig gut. Der West Beach auf der schottischen Insel Berneray im Nordatlantik schaffte es 2023 mit seinen malerischen Dünen und dem weißen Sand auf Platz 3. Es ist nicht unbedingt ein Badestrand, dafür aber ein Paradies für Seevögel. Auf Platz 6 siedelt sich der Barafundle Bay in Wales an, der auch im UK regelmäßig zu den schönsten Stränden gezählt wird. Jetzt wurde seine Idylle auch international entdeckt.

Darüber hinaus konnte sich auch der Keem Bay-Strand an der Westküste Irlands auf Achill Islands in den Top 20 platzieren. Er ist sehr abgelegen und demnach wenig besucht. Direkt hinter dem Strand erheben sich schon die saftig grünen irischen Highlands.

Weitere Platzierungen: Spanien bei den schönsten Stränden viel vertreten

Platz 2 belegte der Cala Goloritzè auf Sardinien, Italien. Platz 20 ging ebenfalls nach Italien für den schönen Strand Spiaggia die Conigli auf Sizilien.

Der Cala Goloritzè auf Sardinien, Italien, belegte mit seinem paradiesischen Flair Platz 2 in den Top 20 der schönsten Strände. © Imago

Spanien heimste sich derweil für den Plata Illetes Platz 5, für den Cala Macarella auf Menorca Platz 8, für den Platja de Coll Baix auf Mallorca Platz 10 und für den Praia as Catedrais am spanischen Festland Platz 13 der schönsten Strände ein.

Weitere Platzierungen der schönsten Strände Europas:

Platz 4 belegte Korsikas Plage de Palombaggia

Platz 7 der Praia da Arrifana in Portugal

Platz 9 der Navagio-Strand in Griechenland

Platz 11 der Île de Porquerolles in Frankreich

Platz 12 der Rauðisandur auf Island

Platz 14 der Sveti Stefan-Strand in Montenegro

Platz 15 der Lara Beach auf Zypern

Platz 16 der Zlatni Rat auf Kroatien

Platz 17 der Dueodde-Strand in Dänemark

Platz 19 der Myrzos Beach auf der ionischen Insel Kefalonia vor Griechenland.