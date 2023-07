Handy am Flughafen aufladen? Das ist keine gute Idee, sagen TikTokerin und das FBI

Von: Anna Heyers

Den Akku von Smartphone und Co. am Flughafen via USB-Port aufladen? Besser nicht: Nutzern droht hier der Datenklau – davor warnt auch das amerikanische FBI.

Es ist schnell passiert. Hier eine Verspätung, da der lange Anruf oder das spannende Buch – und der Akku nähert sich immer weiter seinem Ende entgegen. Aber so schön und entspannend Digital-Detox, also das Nicht-Online-Sein, auch sein mag: Der Flughafen (hier ist die Landung laut eines Piloten am schwierigsten) ist der falsche Ort dafür. In einer Zeit, in der Flugpassagiere online einchecken können und ihre Tickets oft in Form eines QR-Codes heruntergeladen haben, ist das Smartphone an diesem Ort für Millionen Menschen unverzichtbar.

Deswegen gibt es inzwischen an verschiedenen Orten der Terminals immer wieder die Möglichkeit, das Mobiltelefon über eine USB-Buchse ans Stromnetz anzuschließen. Praktisch, oder etwa nicht?

TikTokerin warnt: „Schließen Sie Telefon nicht dort an“

Praktisch? Ja. Aber beim Thema Sicherheit lassen die USB-Ports an Flughäfen oder in Bussen einiges zu wünschen übrig. Diese also besser nur für externe Batterien (Powerbanks) nutzen. (Symbolbild) © kukota ekaterina/Imago

In einem Video-Clip von Nutzer @travelpiratesus auf TikTok warnt eine der Moderatorinnen andere Reisende davor, ihre Telefone an den USB-Ports aufzuladen. Sie sagt, dass Kriminelle inzwischen Mittel und Wege gefunden haben, über diese Ports Überwachungssoftware oder schädliche Programme (Malware) auf das Smartphone zu laden.

Gerade in den USA haben dergleiche Vorfälle scheinbar in den letzten Monaten zugenommen, denn auch das FBI (Federal Bureau of Investigation) twitterte im April schon eine entsprechende Warnung:

Juice Jacking – auch in Deutschland ein Risiko

Diese Methode des Datenklaus wird auch Juice Jacking genannt und ist weder auf die Vereinigten Staaten noch auf Flughäfen beschränkt. Gegenüber Travelbook sagte zum Beispiel Carsten Dietrich, Sicherheitsexperte von IBM (International Business Machines Corporation): „Es ist nun mal so, dass der Anschluss, mit dem man an diesen Ports andockt, gleichzeitig für die Ladefunktion und die Datenübertragung zuständig ist. Das bedeutet, dass das Handy beim Laden sehr empfindlich für Angriffe jeder Art ist, und solche Angriffe finden sehr häufig statt.“

USB-Ports finden sich inzwischen längst nicht mehr nur an Flughäfen. Auch in Bussen und Bahnen, in Cafés oder an anderen Orten wird die vermeintlich bequeme Möglichkeit zum Laden elektronischer Geräte angeboten. Aber so bequem und praktisch sie auch sein mag, das Risiko ist es am Ende kaum wert.

Es gibt übrigens eine clevere Methode, wie man seinen Koffer am Gepäckband schnell wieder in den Händen hält.

Wie man sich und seine Daten schützen kann

Möglichkeiten sich zu schützen gibt es zum Glück einige. Eine der einfachsten: Nutzen Sie die USB-Ports einfach nicht. In den meisten Flughäfen gibt es zugängliche Steckdosen. Nutzen Sie hier also einfach Ihr normales Ladezubehör mit Netzstecker (und ggf. einem Adapter). Weitere Möglichkeiten:

Niemals „vergessene“ Kabel an USB-Ports nutzen – die könnten von Kriminellen dort gelassen worden sein.

Powerbank zum Aufladen der elektronischen Geräte nutzen.

Niemals Onlinebanking etc. in einem öffentlich zugänglichen WLAN erledigen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und nutzen.

USB-Daten Blocker benutzen – diese Adapter bieten Schutz vor Juice Jacking (um 6 Euro)

„Zu spät“ – Kommentare aus dem Netz

Unter dem TikTok-Video von @travelpiratesus, das inzwischen schon mehr als 36.000 Mal gespeichert, fast 60.000 Mal weitergeleitet und rund 333.000 Mal geliked wurde, sammeln sich inzwischen nur so die Kommentare. Hier eine Auswahl:

„😂 jedes öffentliche WLAN kann das“

„Zu spät 🤦“

„Nehmt einfach ein tragbares Ladegerät mit und ladet das Handy so auf, anstatt es in den Port zu stecken“

„Alter 💀 Ich nutze sie trotzdem weiter 💀💀💀“

„Nutzt die Ports, um die Powerbank zu laden, dann ladet damit euer Telefon. Easy“

„Wurde vor drei Jahren genau wegen so einer Flughafen-USB-LAdestation gehackt“