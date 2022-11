Frau rastet im Flugzeug aus: Sie sollte ihren Hund vom Schoß nehmen

Von: Franziska Kaindl

In den USA kam es zu einem Eklat im Flugzeug, als eine Frau ihren Hund vom Schoß nehmen sollte. Aus Wut warf sie eine Flasche nach einem Passagier.

Vor dem Abflug von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia nach New York sorgte eine Flugpassagierin kürzlich für großen Ärger. Ein Flugbegleiter soll sie gebeten haben, ihren Hund vom Schoß zu nehmen und in eine dafür vorgesehene Tragetasche für Haustiere zu setzen – so sehen es die Richtlinien der US-Luftfahrtbehörde vor. Das soll die Frau so in Rage versetzt haben, dass sie die Crew anbrüllte und einen Passagier beschimpfte.

Wegen Haustier: Frau beschimpft und bewirft Flugbegleiter und Passagiere

Ein Video des Vorfalls ist auf der Diskussions-Plattform Reddit geteilt worden. „Oh nein, nein, Schatz, dann werden wir uns gleich streiten“, hört man die Hundebesitzerin zu dem Flugbegleiter sagen. Sie beharrt darauf, das Haustier in die richtige Tasche gesteckt zu haben, doch das Crewmitglied fordert sie auf, die Maschine zu verlassen. Das Geld werde ihr erstattet, heißt es. Daraufhin bricht sie in wüste Beschimpfungen aus, während sie ihren Rucksack zusammenpackt. Auch ein anderer Passagier bekommt es mit ihrer Wut zu tun, als er sie dazu auffordert, die Maschine zu verlassen. Offenbar tat er dies, während er sie filmte – woraufhin die Frau eine Flasche nach ihm warf.

Daraufhin mischt sich ein weiterer Flugbegleiter ein, um herauszufinden, ob jemand getroffen wurde. „Niemand, der sich so verhält, fliegt mit uns“, sagt er der wütenden Frau. Schließlich verlässt sie das Flugzeug, jedoch nicht, ohne offenbar noch einer anderen Person das Handy aus der Hand zu schlagen.

Die Polizei von Atlanta wird zum Ort des Geschehens gerufen, doch laut dem Online-Portal Dailymail kommt es zu keiner Verhaftung. Die US-Airline Delta, in deren Maschine es zum Eklat gekommen ist, sagt dem britischen Portal Metro: „Delta hat null Toleranz für diese Art von Verhalten in unseren Flugzeugen oder in unseren Flughäfen.“ Nichts sei wichtiger, als die Sicherheit der Mitarbeiter und der Kunden.