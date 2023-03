Flughafen-Ranking: Bester deutscher Airport schafft es nur knapp unter Top 100

Pünktlichkeit, Mahlzeiten, Geschäfte: All das entscheidet darüber, wie zufrieden Reisende mit einem Flughafen sind. Deutsche Airports stechen laut einem Ranking aber nicht besonders positiv hervor.

Wer auf regelmäßig auf Reisen geht, verbringt zwangsläufig einige Stunden seines Lebens an Flughafen – manchmal mehr oder weniger freiwillig, je nachdem, ob es auch zu Verspätungen kommt. Was die Zufriedenheit mit Flughäfen weltweit angeht, so hat Europa aber definitiv noch Nachholbedarf, wie der AirHelp Score 2022 des gleichnamigen Fluggastrechteportals zeigt. Demnach haben es nur fünf europäische Airports überhaupt unter die Top 50 der besten Flughäfen der Welt geschafft.

Nicht unter den Top 50: Bester deutscher Flughafen ist in Düsseldorf

Aus deutscher Sicht ist das Ergebnis aber noch weniger erfreulich: Der Düsseldorfer Flughafen hat es als bester deutscher Airport gerade mal auf den 85. Platz des Rankings geschafft. Er gilt der Auswertung zufolge auch als der pünktlichste Flughafen der Bundesrepublik. Zweitbester deutscher Airport ist der Flughafen München „Franz Josef Strauß“, der sich auf dem 89. Rang befindet. Er konnte auf nationaler Ebene im Bereich Kundenzufriedenheit am besten überzeugen. Der Hamburg Airport hat es gerade noch unter die Top 100 (98. Platz) geschafft. Bewertungskriterien des AirHelp Scores waren für alle Flughäfen die Pünktlichkeit, Kundenmeinungen sowie Essen und Geschäfte.

Spanien verfügt über Europas beste Flughäfen

Top-Flughafen in Europa ist der spanische Flughafen Madrid-Barajas mit dem 12. Platz im Ranking. Der nächstbeste befindet sich ebenfalls in Spanien, nämlich der Bilbao Airport (24. Platz). Hinsichtlich der Pünktlichkeit schneidet er sogar ein klein wenig besser ab als der Flugplatz in Madrid. Hinsichtlich des Angebots an Essen und Geschäften kommt er an die spanische Hauptstadt aber nicht heran. Drittbester europäischer Flughafen ist der Flughafen Wien-Schwechat auf dem 44. Rang. Ebenfalls nur knapp unter die Top 50 schafften es der italienische Flughafen Mailand-Linate (49. Platz) und der norwegische Flughafen Bergen (50. Platz).

Viele schlechtbewertete Flughäfen in Großbritannien

Von den insgesamt 151 ausgewerteten Flughäfen befinden sich ebenfalls einige europäische am unteren Ende des Rankings. Der britische London Luton Airport befindet sich auf Platz 149 und ist somit der drittschlechteste Flughafen der Welt. Nur knapp davor liegen der Flughafen Antalya (148. Platz) und die britischen Flughäfen Bristol Airport (147. Platz), Manchester Airport (146. Platz) und London Gatwick Airport (144. Platz).

AirHelp Score 2022: Die besten Flughäfen weltweit

Kein europäischer Flughafen hat es im Ranking unter die Top 10 geschafft. Stattdessen konnten viele japanische und brasilianische Airports von sich überzeugen. Hier die besten zehn Flughäfen im Überblick:

Rang Flughafen Standort 1. Tokyo Haneda International Airport Tokio, Japan 2. Recife/Guararapes–Gilberto Freyre International Airport Recife, Brasilien 3. Tokyo Narita International Airport Tokio, Japan 4. Viracopos – Campinas International Airport Campinas, Brasilien 5. Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad, Indien 6. Belo Horizonte Tancredo Neves International Airport Belo Horizonte, Brasilien 7. São Paulo Congonhas Airport São Paulo, Brasilien 8. Seoul Gimpo International Airport Seoul, Südkorea 9. Dubai International Airport Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 10. Jeju International Airport Jeju, Südkorea