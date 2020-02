Ranking: Die besten Kreuzfahrtlinien 2020 

Die jährliche Liste der besten Kreuzfahrten der Welt wurde veröffentlicht. Der Bericht bewertet 176 Schiffe in 17 der führenden Kreuzfahrtgesellschaften.

Der Bericht "U.S. News & World Report" ermittelt anhand von sechs Kategorien die besten Kreuzfahrtschiffe weltweit.

Bewertete Kategorien sind unter anderem beste Kreuzfahrten für Familien und beste Kreuzfahrtgesellschaften gesamt.

Unter den Gewinnern befinden sich keine deutschen Kreuzfahrtlinien.

Das sind die besten Kreuzfahrtunternehmen weltweit

Royal Caribbean belegte Platz eins in der Kategorie "Beste Kreuzfahrtlinie fürs Geld", während Viking Ocean Cruises dank seiner hochwertigen Ausstattung, dem gesamten Ambiente sowie den romantischen Akzenten den ersten Platz in den Kategorien "Beste Luxus Kreuzfahrtlinie" und "Beste Kreuzfahrtlinie für Paare" belegte, wie der Bericht zeigt.

Disney Cruise Line behauptete seinen Platz an der Spitze der "Besten Kreuzfahrtlinien für Familien" - das Unternehmen hat diese Auszeichnung in jedem der jährlichen Rankings erhalten. Zudem gewann Disney Cruise Line in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung "Beste Kreuzfahrtlinie in der Karibik". Seabourn Cruise Line vervollständigte die Liste der Gewinner und bleibt für 2020 die Nummer eins unter den besten Kreuzfahrtgesellschaften im Mittelmeerraum.

Beste Luxus-Kreuzfahrtlinien

1. Viking Ocean Cruises

2. Seabourn Cruise Line

3. Crystal Cruises

Beste Kreuzfahrt fürs Geld

1. Royal Caribbean International

2. Celebrity Cruises

3. Norwegian Cruise Line

Beste Kreuzfahrtlinie für Familien

1. Disney Cruise Line

2. Royal Caribbean International

3. Carnival Cruise Line

Beste Kreuzfahrtlinie für Paare

1. Viking Ocean Cruises

2. Seabourn Cruise Lines

3. Crystal Cruises

Beste Kreuzfahrtgesellschaften in der Karibik

1. Disney Cruise Line

2. Royal Caribbean International

3. Seabourn Cruise Line

Die besten Kreuzfahrtgesellschaften im Mittelmeerraum

1. Seabourn Cruise Line

2. Crystal Cruises

3. Viking Ocean Cruises

sca