Kennen Sie die Bedeutung der gelben Haken auf dem Flugzeugflügel?

Von: Ulrike Hanninger

Die gelben Haken mit den zwei Ösen auf den Flügeln eines Flugzeugs haben schon so manchen Passagier irritiert. Was sie bedeuten, erklärt ein Pilot im Video.

Dem ein oder anderen Passagier sind sie mit Sicherheit schon einmal aufgefallen: die kleinen gelben Haken mit den zwei Ösen auf dem Flügel eines Flugzeugs. Man sieht sie oft schon beim Einsteigen oder erspäht sie durchs Fenster. Doch ihr Zweck erschließt sich nicht auf den ersten Blick, denn sie kommen ausschließlich im Notfall zum Einsatz. Ein Pilot erklärt im YouTube-Video ihre genaue Bedeutung.

Das bedeuten die gelben Haken am Flugzeug

„Captain Joe“, ein Pilot aus Freiburg, beantwortet auf seinem YouTube-Kanal Fragen zum Airbus A320, zu Flugzeugen und zum Fliegen allgemein. So auch die Bedeutung des kleinen gelben Metallhakens auf den ansonsten völlig ebenen Tragflächen eins Flugzeugflügels. Diese seien natürlich aerodynamisch gebaut, sodass die Haken mit den zwei Ösen sofort ins Auge springen. Obwohl sie den Luftstrom stören, seien sie aber von enormer, ja „lebensrettender“ Wichtigkeit.

Durch das Fenster ist der kleine gelbe Haken mit den Ösen gut auf dem Flügel zu erkennen. © Silas Stein/Imago

Im Fall einer Notlandung auf dem Wasser, erläutert der Pilot, verlassen die Passagiere das Flugzeug unter anderem über die Flügelausgänge, also die vier Türen neben den Tragflächen. An den Notausgängen herrscht aktuell noch viel Beinfreiheit – was Airlines aber unter Umständen ändern möchten. An der Rückseite der Flügel öffnet sich bei Öffnung einer dieser Türen eine Notrutsche, über die die Menschen ins Freie gelangen. Weil die Tragflächen sehr glatt und, in Verbindung mit Wasser auch sehr rutschig seien, findet man darauf keinen Halt. Und hier kommen die gelben Haken ins Spiel.

Flugzeuge wie der Airbus von Captain Joe verfügen über Rettungsseile, die nur mithilfe des gelben Hakens befestigt werden können. Eines werde nach dem Öffnen des Ausgangs am Türrahmen und der einen Öse befestigt. Das zweite Seil verlaufe zwischen der Notfallrutsche und der anderen Öse. Nur dank dieses unscheinbaren Metallhakens finden Passagiere also im Notfall sicheren Halt auf den Tragflächen des Flügels und können sich, im Fall einer Notwasserung, über Wasser halten.

Notlandungen auf dem Wasser

Muss ein Flugzeug auf dem Wasser notlanden, nennt man das auch Notwasserung. Für Piloten, Flugbegleiter und Passagiere ist dies natürlich eine beängstigende und lebensgefährliche Extremsituation. Und was passiert mit Tieren bei einer Notwasserung? Laut Wikipedia sind Notwasserungen in der modernen Luftfahrt aber zum Glück sehr selten. Riskanter als eine Notlandung auf dem Land seien sie aber schon.

Die Welt berichtet, dass neben der Wahl eines, zumindest aus statistischer Sicht, sicheren Sitzplatzes, auch die Entfernung zum Notausgang entscheidend sei. Konkret könnten Passagiere ihre Überlebenschancen aber auch durch richtiges Verhalten erhöhen. Das gilt auch bei herkömmlichen Turbulenzen im Flugzeug.

Wie der Stern ergänzt, sei es entscheidend, den Sicherheitshinweisen des Bordpersonals aufmerksam zuzuhören – wobei sich die Flugbegleiter auch untereinander durch Codes verständigen. Nur so wisse man im Notfall, wo Notausgänge und Schwimmwesten zu finden seien. Dies sei auch auf den Sicherheitskarten, die normalerweise an jedem Sitzplatz ausgelegt sind, vermerkt. So kann man es noch einmal nachlesen. Unerlässlich sei es außerdem, den Anweisungen der Flugbegleiter Folge zu leisten. Sie haben unzählige Schulungen und Übungen absolviert und wissen, was zu tun ist.