Ex-Flugbegleiterin meint: Niemand soll sich verpflichtet fühlen, den Sitzplatz zu tauschen

Von: Anna Heyers

Um die Plätze im Flugzeug entbrennen regelmäßig Diskussionen, wenn nicht gar Streit. Warum es aber nicht immer eine gute Idee ist, den Platz zu tauschen, weiß eine ehemalige Flugbegleiterin.

Der Urlaub ist gebucht, man steht am Flughafen oder checkt online ein und stellt fest: Die gebuchten Plätze sind nicht so wie erwartet. Mitunter sitzen Reisegruppen, Familien oder Freunde nicht zusammen – oder nicht am bevorzugten Platz. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass viele Fluggesellschaften eine Gebühr für den Wunschsitzplatz nehmen. Ganz ähnlich wie auch die Deutsche Bahn eine kostenpflichtige Sitzplatzreservierung anbietet. Nimmt man die Gebühr-Variante nicht in Anspruch, kann das schon mal zu Tränen im Flieger führen. Manchmal tauschen Passagiere untereinander dann die Plätze. Doch das ist nicht immer eine gute Idee, weiß die ehemalige Flugbegleiterin Anaïs Monique.

Ex-Flugbegleiterin meint: Tausch der Sitzplätze sollte nur ausnahmsweise stattfinden

Grundsätzlich zieht die Besatzung es immer vor, wenn die Passagiere nach dem Betreten des Fliegers erst einmal zu den ihnen zugeteilten Plätzen gehen. Das liegt auch daran, dass die Flugbegleiter Bordlisten haben, mit wichtigen Infos beispielsweise zu Sitzplätzen, Passagieren mit Allergien oder Flugverbindungen der reisenden Person. Kommen diese durcheinander, weil willkürlich – und ohne das Wissen des Personals – die Plätze getauscht wurden, kann das mitunter lebensbedrohlich enden.

Trotzdem gibt es Ausnahmen, wie Monique gegenüber Business Insider (BI) berichtet. Sie selbst habe den Wunsch nach einem Platzwechsel meist dann abgelehnt, wenn es nur darum ging, in der Nähe von Freunden zu sitzen – zumindest, wenn die Flieger voll besetzt waren. Ausnahmen gab es dann, wenn es sich um Pflege oder medizinische Hilfe handelte.

Es gibt aber auch einige Forderungen von Passagieren, die Flugbegleiter fast schon fassungslos machen. Dabei spielen auch bestimmte, nicht nur im Flieger beliebte Getränke eine Rolle.

Flugzeug: Ex-Flugbegleiterin nennt Gründe für einen Sitzplatztausch

Ausnahmen würden auch in der Regel gemacht, wenn es sich um unbegleitete Minderjährige handelt. Im Idealfall sollten diese immer so nah wie möglich am Platz eines Flugbegleiters oder an der Bordküche sitzen, meint Monique laut BI: „Falls erforderlich, würde ich die Fluggäste bitten, mit dem Kind den Sitzplatz zu tauschen, bis ich jemanden gefunden habe, der bereit ist, der Bitte nachzukommen.“ Dasselbe gelte auch für Menschen, die von ihren Kleinkindern oder Säuglingen getrennt sitzen würden.

Menschen mit Beeinträchtigungen oder Ältere könnten auch immer um einen anderen Platz bitten. Und eine weitere Ausnahme nennt Monique dem BI noch: „Die einzigen anderen, nicht dringenden Umbuchungswünsche, denen ich Vorrang einräumen würde, sind die von Fluggästen, die extrem knappe Flugverbindungen haben und einen Sitzplatz näher an der Einstiegstür wünschen.“

Besteht der Wunsch, einen Platz im Flugzeug zu tauschen, sollte man das immer mithilfe der Flugbegleiter klären. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Manchmal kann ein Wechsel des Platzes aber auch dann wünschenswert werden, wenn der Sitznachbar anstrengend ist.

Keine Verpflichtung, den Sitzplatz zu tauschen

Ganz wichtig ist jedoch zu wissen: Niemand muss auf die Bitte oder die Forderung eines anderen Passagiers den Platz zu tauschen eingehen. Vor allem dann nicht, wenn dazu kein wichtiger Grund besteht. Monique wünscht sich hier allerdings, dass die Passagiere mit Empathie handeln und sich vielleicht sogar in die fragende Person einfühlen können. Ganz im Sinne: „Was würde ich mir an seiner oder ihrer Stelle wünschen?“ Aber sie gibt auch den klaren Tipp, dass man solche Wünsche und Anliegen am besten über die Flugbegleiter regelt, nicht direkt von Passagier zu Passagier. So können Streitigkeiten besser vermieden werden und das Personal dient als neutraler Vermittler. Außerdem sollte die Art und Weise, wie gefragt wird, überdacht werden. Die Chancen für einen erfolgreichen Sitzplatztausch stehen schließlich viel höher, wenn man höflich fragt, statt fordernd.