Erleben Sie Paris: 15 Top-Sehenswürdigkeiten in der Stadt der Liebe

Vom Eiffelturm bis zu Versailles: Diese Sehenswürdigkeiten sind einen Besuch wert, wenn Sie in Paris Urlaub machen.

Paris ist als Stadt der Liebe bekannt, hat aber noch viel mehr zu bieten als nur romantische Cafés in kleinen Gassen. Auch hochinteressante Kulturstätten und wunderschöne Gebäude sind hier zu finden, um die Touristen bei einem Besuch in der französischen Hauptstadt einfach nicht herumkommen. Diese 15 Orte sollte jeder Urlauber bei einem Parisaufenthalt besichtigen.

1. Eiffelturm

Der Eiffelturm ist das Wahrzeichen der Stadt Paris und der absolute Touristen-Magnet. 6,2 Millionen Menschen besuchen laut dem „Frankreich Webazine“ das einzigartige Gebilde im Jahr. Den 330 Meter hohen Turm, der 1887 bis 1889 von Gustave Eiffel erbaut wurde, kann man auch per Fahrstuhl erklimmen und die Aussicht auf einer Plattform genießen.

Der Eiffelturm ist das Wahrzeichen von Paris schlechthin. © R. Rebmann/Imago

Außerdem wird der Eiffelturm jeden Abend bis 01.00 Uhr morgens zu jeder vollen Stunde beleuchtet. Dann blinken 20.000 Lichter von dem Stahlgerüst herunter und sorgen für den perfekten Fotospot. Tipp: Ein Bild etwas abseits in einer der Pariser Gassen mit dem Turm im Hintergrund gibt dem Instagram-Foto ein romantisches Flair.

2. Arc de Triomphe

Der Triumphbogen de l’Étoile am Ende der Champs Élysées ist der größte Torbogen der Welt und ein weiteres Wahrzeichen für Paris. Er dient heute als Mittelpunkt eines großen Kreisverkehrs, als Fußgänger kann man aber auch darunter hindurchlaufen. Unter dem Wahrzeichen befindet sich auch die Gedenkstätte „Grab des unbekannten Soldaten“ für die gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg, deren Identität man nicht mehr feststellen konnte. Das 50 Meter hohe Wahrzeichen wurde 1806 von Napoleon in Auftrag gegeben, allerdings erst 1836 eröffnet. Auch dieses Gebilde kann man per Stufen oder Lift besteigen und eine Dachterrasse besichtigen.

Der Arc de Triomphe ist der größte Torbogen der Welt. © Rüdiger Rebmann/Imago

3. Der Louvre und die Glaspyramide

Das Musée du Louvre ist vor allem für das Gemälde der Mona Lisa von Da Vinci bekannt sowie für die Glaspyramide im Innenhof. Der Louvre wurde bereits etwa 1200 von König Philippe II Auguste als Festung gebaut, ein Museum wurde das Gebäude offizielle erst 1793. Bereits seit 1660 waren die Da Vinci-Bilder dort vorhanden, allerdings nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Die Glaspyramide im Innenhof kann man als Tourist in Paris übrigens auch besuchen, wenn man keine Lust auf das Museum hat.

Die Glaspyramiden am Louvre. © IMAGO

4. Champs Élysées

Die Avenue des Champs Élysées ist die Einkaufsstraße von Paris schlechthin. Hier finden Urlauber nicht nur Einkaufsmöglichkeiten für den Otto-Normal-Verbraucher in Läden wie Zara, Nike oder Banana Republic. Auch Luxus-Label wie Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hugo Boss, Giorgio Armani, Abercrombie & Fitch, Swarovski und viele mehr sind dort vorhanden. Jeden ersten Sonntag im Monat wird die Straße für Autofahrer gesperrt und man kann dort hervorragend spazieren gehen. Außerdem gibt es zahlreiche Cafés zum Verweilen.

Die Champs Élysées in Paris. © IMAGO

5. Tour Montparnasse

Der Tor Montparnasse ist nach dem Eiffelturm das zweithöchste Gebäude der Stadt Paris und das einzige Hochhaus im Zentrum der französischen Hauptstadt. Die 56. Etage des schmuckvollen Gebäudes kann besichtigt werden, von wo aus man eine tolle Aussicht auf die Stadt hat. Dort oben befinden sich auch eine Bar und eine Dachterrasse in 210 Metern Höhe. Die restlichen Etagen des Turms werden als Büroräume genutzt.

Der Tour Montparnasse ist das einzige Hochhaus im Pariser Stadtkern. © IMAGO

6. Notre Dame

Mit einem Alter von über 800 Jahren ist die Notre Dame eines der ältesten Bauwerke der Stadt und wohl auch eine der bekanntesten Kirchen der Welt. Am 15. April 2019 fiel ein Großteil des Gotteshauses einem verheerenden Feuer zum Opfer, weshalb sie aktuell nicht von innen zu besichtigen ist. Auch von außen ist die Notre Dame auf der Île de la Cité, einer Insel mitten in der Seine, aber einen Blick wert.

Notre Dame in der Mitte der Seine in Paris. © Michelle Gilders/Imago

7. Sacré-Coer de Monmartre

Eine weitere bekannte Kirche in Paris ist die Basilika Sacré-Coer, die auf dem Hügel Butte de Monmartre auf dem höchsten Punkt der Stadt Paris steht. Dorthin muss man zunächst einige Treppenstufen erklimmen. Die aus weißem Stein gebaute Kreuzkuppelkirche wurde zwischen 1875 und 1914 erbaut. Im Inneren befindet sich Frankreichs größtes Mosaik, das eine stolze Größe von 480 m² umfasst. Auf dem „mosaïque du Christ en gloire“ ist Jesus in weißem Gewand, mit goldenem Herzen und Dornenkrone zu sehen, wie er die Arme ausbreitet.

Die Sacre-Coer de Monmartre aus weißem Stein ist eines der Pariser Wahrzeichen. © Fokke Baarssen/Imago

8. Panthéon

Das Panthéon liegt etwas abseits der typischen Touristenregion in Paris, ist aber trotzdem einen Besuch wert. Das Gebäude wurde 1764 bis 1790 eigentlich als Kirche erbaut, dient seit der Französischen Revolution, die 1799 endete, aber als Gedenk- und Grabstätte. Hier liegen nicht nur berühmte Personen wie Marie Curie, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire oder Alexandre Dumas begraben, in dem Gebäude ist auch das „Foucaultische Pendel“ zu besichtigen, das die Rotation der Erde nachweist.

Der Innenraum des Pantheon in Paris. © IMAGO

9. Obelisk von Luxor, Place de la Concorde

Der Obelisk von Luxor befindet sich auf der Axe historique in der Nähe des Louvre und ist eines von Frankreichs schönsten Monumenten. Der 230 Tonnen schwere Granit-Monolith stammt aus Ägypten des 13. Jahrhunderts vor Christus, wo Ramses II. ihn errichten ließ. Um den Obelisken herum erstreckt sich der Place de la Concorde, der mit 8,64 ha der größte Platz in Paris und ein beliebter Fotospot für Touristen ist.

Der Springbrunnen am Place de Concorde. © IMAGO

10. Jardin des Tuileries und Jardin de Luxembourg

Der Jardin des Tuileries und der Jardin de Luxembourg sind die grünen Oasen in einer geschäftigen Millionen-Stadt. Der Jardin des Tuileries im Stil des französischen Barocks befindet sich in der Nähe des Louvre und wurde bereits Mitte des 16. Jahrhunderts für Königin Katharina von Medici angelegt. Der Garten gehörte zum Palais des Tuileries, der vor über 100 Jahren abbrannte.

Der Jardin de Luxembourg neben dem Palast. © K. Wothe/Imago

Der Jardin de Luxembourg liegt südlich der Seine und gilt als einer der schönsten Parks der Stadt. Dort befindet sich auch der Palais du Luxembourg aus dem 17. Jahrhundert. Der Park beinhaltet auch einen Teich, zahlreiche Blumenbeete und die alte Orangerie, in der heute immer wieder Ausstellungen zu sehen sind.

11. Disneyland

Das Disneyland Paris liegt etwa eine Autostunde von der französischen Hauptstadt entfernt und lohnt sich für einen Tagesausflug sowie für einen längeren Aufenthalt. Im Disney Village kann man in Hotels übernachten, Restaurants besuchen und sogar ins Kino gehen. Oder aber man verbringt einen Tag klassisch im Freizeitpark, trifft Micky Maus und vergnügt sich in den Achterbahnen.

Das Disneyland Paris sollte jeder Urlauber einmal gesehen haben. © Jeffrey Groeneweg/Imago

12. Versailles

Auch Versailles ist einen Ausflug von Paris aus Wert. Der Ort Versailles liegt etwas abseits der Hauptstadt und beinhaltet sowohl das bekannte Schloss Versailles des Sonnenkönigs Louis XIV, oder im Deutschen Ludwig XIV, sondern auch dessen prächtige Schlossgärten, die man als Tourist definitiv gesehen haben sollte. An manchen Tagen finden dort sogar musikalische Wasserspiele statt. Wenn das nicht der Fall ist, kann man den Park sogar umsonst besichtigen.

Der Garten von Versailles ist definitiv einen Besuch wert. © Valentin Sobolev/Imago

13. Musée d’Orsay

Das Kunstmuseum Musée d’Orsay liegt direkt gegenüber vom Louvre und ist ein Highlight für jeden Kunst-Fan. Die Ausstellungsstücke kommen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und umfassen über 4.000 Gemälde, Skulpturen, Handwerke und Grafiken. Auch das Gebäude, das früher ein Bahnhof war, ist mit seinen runden, hohen Decken eine Besichtigung wert.

Das Musée d‘ Orsay war ursprünglich mal eine Bahnhofshalle. © Danita Delimont/Imagos

14. Musée du Quai Branly

Das Musée du Quai Branly befindet sich neben dem Eiffelturm und ist ein Muss für alle Fans von exotischer Kunst. Hier werden in erster Linie Ausstellungsstücke aus ferneren Ländern wie Afrika, Mexiko, Neuseeland und vielen anderen präsentiert. Zu der Kunst aus fremden Kulturen gibt es außerdem eine Dachterrasse mit Restaurant, von wo aus man einen tollen Blick auf den Eiffelturm hat.

Das Museum Quai Branly zeigt viel außereuropäische Kunst. © IMAGO

15. Centre Pompidou

Das Centre Pompidou ist ein Museum der anderen Art. Das Gebäude präsentiert sich wie ein auf links gedrehtes Hemd, indem Rohre, Leitungen, Belüftungsschächte, Treppen und andere Bauelemente, die man eigentlich im Inneren eines Hauses vermuten würde, außen angebracht sind.

Das Centre Pompidou ist ein Museum, das quasi auf links gedreht wurde. © imago stock&people

Im Gebäude gibt es eine breite Sammlung moderner Kunst aus Europa. Hier sind Maler wie Picasso, Kandinsky und Andy Warhol ausgestellt.