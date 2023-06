Alternativen zu überbuchter Nord- und Ostsee: Die besten Seen zum Urlaub machen in Deutschland

Von: Franziska Kaindl

Nord- und Ostsee sind bei deutschen Urlaubern sehr beliebt – aber deswegen auch immer voll und überbucht. Lassen Sie sich von zehn Alternativen inspirieren.

In den Sommermonaten zieht es viele Urlauber ans Meer. Insbesondere Nord- und Ostsee erfreuen sich großen Besucheranstürmen – doch die Urlaubermassen haben auch ihre Nachteile, an den Stränden herrscht Gedränge und die Hotels sind so gut wie ausgebucht. Wer darum einen Bogen machen möchte, muss aber nicht auf laue Tage am Wasser verzichten. In Deutschland gibt es zahlreiche Seen, die sich hervorragend für einen Badeurlaub eignen.

Alternative zu Nord- und Ostsee: Zehn Seen, die optimale Badebedingungen liefern

Eine hohe Wasserqualität, angenehme Wassertemperaturen, sichere Badestellen oder eine Vielzahl von Freizeitangeboten: Das Ferienhaus-Portal Holidu hat 40 deutsche Seen anhand dieser und weiterer Kriterien unter die Lupe genommen. Die gute Nachricht: Alle untersuchten Gewässer verfügen über eine ausgezeichnete Wasserqualität. Somit haben Sie eine große Auswahl an Alternativen für den Nord- oder Ostseeurlaub. Aber was haben die Seen noch zu bieten – und welche schneiden am besten ab?

Der Schweriner See gehört zu den besten Urlaubsseen in Deutschland. © Frank Röder/Imago

Die zehn besten Seen in Deutschland für einen Urlaub

Schweriner See Steinhuder Meer Großer Plöner See Müritz Ammersee Plauer See Edersee Bleilochtalsperre Werratalsee Bodensee (Oberer)

Spitzenreiter unter den Badeseen ist der Schweriner See in Mecklenburg-Vorpommern: Er bietet den optimalen Mix aus erholsamen Naturerlebnissen und der Nähe zu Stadt und Kultur, wie Holidu anmerkt. In allererster Linie ist damit die Stadt Schwerin mit ihrem märchenhaften Schloss am Wasser gemeint. Doch auch Hamburg ist innerhalb einer Stunde zu erreichen, Berlin in zwei. Der Schweriner See ist besonders bei Wassersportlern beliebt. Adrenalinjunkies dürfen sich über Möglichkeiten zum Segeln, Rudern oder Kitesurfen freuen. Für Familien sind zahlreiche ausgewiesene Badestellen, Strandbäder und Freibäder geboten. Die Wassertemperatur liegt im Sommer bei rund 21 Grad und ist damit in etwa auf gleicher Höhe mit der Ostsee um diese Zeit.

Ebenfalls nicht zu verstecken braucht sich das Steinhuder Meer in Niedersachsen, dem zweiten Platz in der Untersuchung. Seinen Namen hat es seiner außergewöhnlichen Weite zu verdanken, die bei vielen Besuchern das Gefühl auslöst, am Meer zu sitzen. Auch hier ist eine Vielfalt an Freizeitaktivitäten geboten, von Stand-up-Paddling über Kitesurfen bis hin zu Fahrradtouren in der Umgebung. Die Wassertemperatur ist mit 22 Grad zudem deutlich höher als an der Nordsee.

Den dritten Platz im Ranking sicherte sich der Plöner See zwischen Lübeck und Kiel. Der See ist ein wunderbares Urlaubsziel für Familien, die sich eine Auszeit in der Natur gönnen wollen. Er befindet sich inmitten des Naturparks Holsteinische Schweiz, die für ihre märchenhafte Landschaft aus Gewässern, Wäldern, Wiesen und Hügeln bekannt ist – obendrein ist sie die Heimat vieler seltener Pflanzen- und Tierarten. Die Wassertemperatur beträgt im Sommer badetaugliche 22 Grad. Erreichbar ist der Plöner See in zwei Stunden von Hamburg aus und in vier Stunden von Berlin.

Zwei Top-Seen im Süden Deutschlands

Auch im Süden Deutschlands befinden sich empfehlenswerte Badeseen: Unter die Top 10 haben es der Ammersee in Bayern und der Oberere Bodensee im Länderdreieck zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz geschafft. Der Ammersee lockt mit einer Wassertemperatur von 24 Grad, die von einer der zahlreichen Badestellen aus genossen werden kann. Am Bodensee haben Besucher außerdem die Chance auf vielfältige Freizeitangebote, wie Stand-up-Paddling, Wakeboarden, Kanufahren oder einer Fahrradtour rund um den See.