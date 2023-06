Sonnenbad, aber sicher: In den Niederlanden gibt es nun kostenlos Sonnencreme

Von: Simona de Clerk

Endlich Sommer! Viele genießen die Sonne in vollen Zügen - leider oft ohne Sonnenschutz. In den Niederlanden gibt es dafür nun Sonnencreme kostenlos.

Den niederländischen Bürgern soll diesen Sommer kostenloser Sonnenschutz angeboten werden, um die Rekordzahl an Hautkrebs im Land zu bekämpfen.

Kostenlos Sonnencreme - Aktion gegen Hautkrebs in den Niederlanden

Nach Angaben der Regierung werden diesen Sommer an verschiedenen Orten kostenlose Sonnencreme-Spender installiert:

Schulen

Universitäten

Festivals

Parks

Sportstätten

Öffentliche Plätze

Als Grund für die Aktion heißt es, jede und jeder solle Zugang zu Sonnenschutz erhalten - unabhängig von Faktoren wie Kosten. Denn Sonnenschutz ist in den Niederlanden oft kostspielig. Die Aktion soll Menschen dazu ermutigen, sich mit Sonnencreme einzucremen und dies zu einer Gewohnheit werden zu lassen.

Sonnencreme ist der wichtigste Schutz gegen Hautkrebs. © IMAGO/Rene Traut

In den letzten Jahren habe es in den Niederlanden einen Rekordanstieg bei Hautkrebsfällen gegeben, wie es heißt. Sonnencreme sei nachweislich der beste Schutz dagegen. Kinder sollten sich schon früh daran gewöhnen, sie aufzutragen, damit sie zu einem Ritual werde wie das Zähneputzen, so ein Gemeinderat eines Nordseebades gegenüber NOS. Laut Berichten wurde die Aktion am vergangenen Wochenende während eines Festivals in der niederländischen Stadt Breda präsentiert.

In ganz Europa ist die Hautkrebsrate in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen. Auch hierzulande ist laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs im Vergleich zu 2001 um 55 Prozent gestiegen. Laut Experten könnten durch eine Reduzierung von Hautkrebs erhebliche Einsparungen im Gesundheitswesen erzielt werden.

Kostenlose Sonnencreme-Spender: Und wer bezahlt das alles?

Finanziert wird die Sonnencreme in Gemeinden an 120 Grundschulen beispielweise durch das Krankenhaus Venlo-Venray nahe der deutschen Grenze gemeinsam mit staatlichen Krankenversicherungen. Ein Sprecher der Klinik sagte gegenüber The Guardian, einer ihrer Hautärzte sei während der Pandemie auf die Idee gekommen. Inspiriert hätten ihn die Händedesinfektionsmittel-Spender. Jacco Knape aus der Küstenstadt Katwijk sagte: „Es kostet ein bisschen Geld, aber wir legen großen Wert auf die Gesundheit der Menschen. Wir sehen regelmäßig Menschen, die die Sonne genießen, aber es vernachlässigen, sich selbst zu schützen [...].“