Paar macht Urlaub in New York – ihre Bewertung könnte nicht „realitätsnäher“ sein

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Viele träumen von einem Urlaub in der Weltstadt New York – aber hält sie, was sie verspricht? Ein Paar bewertet seinen ersten Tag vor Ort.

New York ist die Stadt, die niemals schläft – und ein begehrtes Urlaubsziel für Reisende, die sich für die großen Metropolen der Welt interessieren oder einmal den Schauplatz zahlreicher Filme und Serien begutachten wollen. So sehr der Big Apple seine Besucher fasziniert, so sehr stößt er sie aber auch mal vor den Kopf. Nicht immer zeigt sich der erwartete Glitzer und Glamour, stattdessen beschweren sich Touristen oft über die Schnelllebigkeit, den Dreck und den Lärm. Aber was davon ist jetzt nun wahr? Ein TikToker-Paar hat sich auf den Weg gemacht und ein ehrliches Urteil gefällt.

New York auf dem Prüfstand: Lohnt sich die Millionenstadt wirklich?

„Ich bewerte unseren ersten Tag in New York“, erklärt der User @fitnessoskar in einem Video auf der Social-Media-Plattform. Verschiedene Aspekte der Stadt erhalten von ihm eine Einschätzung – darunter die Preise, der Verkehr oder das Essen.

Für Ersteres gibt er zum Beispiel nur einen von 10 Punkten auf seiner Skala. Für eine paar Fitnessdrinks und geschnittenes Obst musste das Paar satte 50 Dollar (circa 46 Euro) zahlen, ein Foto mit Maskottchen im Mickey- und Minnie-Maus-Kostüm kostete die zwei stolze 20 Dollar. Der Verkehr schneidet mit null Punkten sogar noch schlechter ab, überall seien nur Taxis und die Symbole auf den Ampeln total unverständlich. Die Sicherheit erhält hingegen fast überdurchschnittliche drei Punkte, aber nur weil auf dem Times Square keine Waffen erlaubt sind, wie der TikToker ironisch anmerkt. Aber: „Man darf gefälschte Ausweise kaufen.“

Der Times Square in New York ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. © Panthermedia/Imago

Ebenfalls mit null Punkten wird die Skyline bewertet, weil oranger Rauch alle Gebäude einhüllt und somit nichts zu erkennen ist. Dieses Phänomen ist allerdings in New York nicht gang und gäbe – tatsächlich sorgten Rauchschwaden durch Waldbrände in Kanada im Big Apple tagelang für eine gefährliche Luftqualität. Weshalb zum Beispiel auch nicht draußen gegessen werden durfte, was der TikToker ebenfalls kritisiert. Insgesamt erhält die Stadt an ihrem ersten Tag nur einen von zehn Punkten.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Fotostrecke ansehen

„Gottlos teuer“: TikTok-Nutzer feiern New-York-Zusammenfassung

Dennoch sorgt sein Video für viel Belustigung unter den Nutzern, die ihm für eine „realitätsnahe Beurteilung“ gratulieren. Ein User meint: „Ich hätte New York nicht besser zusammengefasst.“ Auch die Preise in New York sorgen für Aufregung und die Stadt wird als „gottlos teuer“ bezeichnet. Ein User will sogar seine eigenen Reisepläne überwerfen und den Traum vom New-York-Besuch begraben. Hier meint @fitnessoskar aber dann beschwichtigend: „Komm her, es lohnt sich. Das mit der Luft war nur am ersten Tag, zum Glück.“

Auch viele andere Nutzer berichten davon, wie sehenswert der Big Apple ist, wie folgende Kommentare zeigen:

„New York war eine 100/10, keine Ahnung, was du da machst, aber bei mir war das soooooo geil.“

„New York ist so mega, würde am liebsten jedes Jahr dahin fliegen!!“

„Zur falschen Zeit am falschen Ort. Und Metropolen sind in der Regel teuer. Wir waren im April 2018 und es war der Hammer. Tolle Menschen, tolle Sicht, tolles Wetter.“

„Ich weiß ja nicht, durch welche Brille ihr NYC erlebt ... Ich war 2 x und es ist die geilste Stadt der Welt ... Mein Erlebnis war einzigartig.“

„Mal eine ehrliche Zusammenfassung. Wird sich wahrscheinlich trotzdem lohnen für einen Besuch.“